 Helft Nederlanders ziet kerstdiner als verplichting

Een op vijf werkt het liefst door tijdens de kerstdagen - Maar liefst 50 procent van de Nederlanders ziet het kerstdiner als een verplicht nummertje. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.096 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Een op de vijf ondervraagden met een baan geeft aan tijdens kerst het liefst door te werken. Mannen zijn de meest fanatieke doorwerkers: 23 tegenover slechts zeventien procent van de vrouwen.



Het meest sceptisch over de kerst zijn veertigers. Niet alleen ergert 48 procent van hen zich aan alle ‘gemaakte kerstvreugde’ in Nederland, ook ziet maar liefst zestig procent de jaarlijkse kerstviering als een verplichting. Daarnaast geeft 22 procent van hen tijdens kerst de voorkeur aan een bureaustoel boven een plek aan het kerstdiner. "Tijdens de feestdagen is het lekker rustig en krijgt u waarschijnlijk veel gedaan," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Hierdoor mist u alleen wel de gezelligheid met familie en vrienden. Een belangrijk voordeel daarentegen, is dat u alle voorbereidingen en de bijbehorende commotie uit de weg gaat wanneer u tijdens de kerst (door)werkt. Hierdoor kunt u ’s avonds lekker ontspannen plaatsnemen aan het kerstdiner."



Smoesjes

Uit het onderzoek blijkt dat de tegenzin om aan te schuiven bij het kerstdiner in een kwart van de gevallen zelf leidt tot een afmelding onder valse voorwendselen. Zo heeft maar liefst 25 procent van de ondervraagden weleens een smoes verzonnen om onder een kerstdiner met familie of vrienden uit te komen. Wanneer het een kerstviering met collega’s betreft, heeft zelfs 37 procent weleens een witte leugen geserveerd. Opvallend genoeg zeggen mannen zowel bij familie en vrienden als collega’s vaker af met behulp van een smoesje. Franke: "Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook weleens heb afgezegd zonder dat ik daadwerkelijk ziek was. In eerste instantie voelde ik me erg bezwaard maar uiteindelijk hoorde ik dat we voor het vijfde jaar op rij gingen gourmetten. Achteraf was ik blij dat ik daar niet bij was". Gourmetten lijkt voor een aanzienlijk deel van de respondenten een gegronde reden om niet naar een kerstdiner te gaan. Zo zegt maar liefst zeventien procent van de ondervraagden dat zij deze het liefst afzeggen wanneer er gegourmet wordt.



Ongezellig

Opvallend genoeg is de kerst niet voor iedereen een tijd van vrede en bezinning. Zo zegt maar liefst zeventien procent van de respondenten weleens ruzie te hebben gemaakt met familie en/of vrienden tijdens een kerstviering. Bij dertien procent is een kerstdiner of -borrel zelfs van negatieve invloed geweest op hun (toenmalige) relatie. Franke: "Het valt ook niet mee om een aantal dagen op elkaars lip te zitten. Zeker wanneer er stressvolle zaken op het menu staan, zoals het voorbereiden van een kerstdiner of het ontvangen van familie. Ik probeer tijdens kerst daarom gewoon wat vaker tot tien te tellen. Gezien de cijfers lukt dit helaas niet iedereen."