 Werkgever heeft geen oog voor stress en burn-out klachten

Corona verhoogt druk op werkende vrouwen - Meer dan 60 procent van de vrouwen die zijn uitgevallen door stress of burn-out ervaren een groot taboe bij het bespreken van klachten met hun werkgever. Ook geeft een meerderheid van de vrouwen (60 procent) aan dat er niets werd gedaan toen zij de klachten aan hun werkgever kenbaar maakten. Hierdoor komt ondersteuning vaak te laat en is het risico op (langdurig) verzuim groot.



Dit blijkt uit nieuw onderzoek naar stressgerelateerd verzuim onder vrouwen, dat is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van WOMEN Inc. en Aegon.



Het taboe doorbreken

Emma Lok, directeur WOMEN Inc: "Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de vrouwen (85 procent) vindt dat je er zelf voor moet zorgen om niet overspannen te raken. Als ze klachten ervaren, melden vrouwen zich niet altijd ziek (79 procent). Twee op de vijf vrouwen nemen dan bijvoorbeeld liever eerst vakantiedagen op. Dit gaat vaak gepaard met schaamte en schuldgevoel. Een groot deel van deze werknemers valt uiteindelijk toch langdurig uit." In 81 procent van de gevallen heeft verzuim door stress een duidelijke oorzaak. Lok: "Het is belangrijk dat werkgevers weten wat er speelt en hun werknemer niet alleen zien als werknemer, maar als iemand die privé ook een leven heeft. Dit moet bespreekbaar gemaakt worden want naast de toenemende werkdruk blijkt de combinatie van werk en zorg de belangrijkste reden voor burn-outklachten."



Veel winst te behalen

Verzuim kost werkgevers jaarlijks zo’n 2,8 miljard euro. Werkstress is daarbij al jaren beroepsziekte nummer één en de aantallen nemen jaarlijks toe. Voor werkgevers is er dus veel winst te behalen. Veronique Tilleman, directeur Inkomen bij Aegon: "Verzuim door stress is heel duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Als werkgever moet je inzetten op een preventieve aanpak. Te vaak blijft het nu bij symptoombestrijding achteraf. Er is een cultuur nodig waarbij werkgever en werknemer zich comfortabel voelen om een open gesprek met elkaar te voeren over dit onderwerp."



Corona vergroot risico op werkstress en verzuim

Corona kan er op termijn voor zorgen dat een toenemend aantal vrouwen uitvalt. Zo geeft 59 procent aan dat corona voor veel spanningen op het werk zorgt en voor bijna de helft van de vrouwen brengt het ook in hun privéleven veel spanningen mee. Ruim 40 procent van de vrouwen durft niet tegen haar leidinggevende te zeggen dat ze de werkdruk (eventueel gecombineerd met zorgtaken) momenteel niet aankan. Terwijl de coronacrisis juist druk zet op de werk-privébalans, die bij verstoring vaak leidt tot werkstress.