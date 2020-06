Zes lessen voor jonge leiders tijdens de coronacrisis Vier uw successen! - Door de coronacrisis worstelen veel jonge leiders met een gevoel van onrust. In het boek 'What Is Water?' probeert Kayvan Kian een antwoord op de huidige uitdagingen te formuleren. Dat doet hij door denkrichtingen te delen die mensen gedurende millennia hebben geholpen in uitdagende tijden.



In dit artikel deelt Kian zes lessen die voor jonge leiders van pas komen. Deze lessen zijn in de praktijk getest door duizenden jonge leiders bij het door Kian opgerichte Young Leaders Forum.

Kian: "In What Is Water? put ik uit divers gedachtegoed, van het klassieke Stoïcijnse denken tot en met hedendaagse voorbeelden. We verkeren in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld. Voor teams, gezinnen en voor gemeenschappen is mijn boek (zo goed als) gratis beschikbaar. We zijn immers niet alleen in deze worsteling, en met dit boek krijgt u een sterk gevoel van keuzevrijheid in uw leven, wat de situatie ook is waarmee u geconfronteerd wordt."



1: Maak een onderscheid tussen waar u wel of geen controle over heeft

Op elk moment van de dag zijn er oneindig veel zaken die buiten uw controle zijn, tegelijkertijd zijn er zaken waar u wél controle over heeft. Hoe goed kunt u hier een onderscheid in maken? Hoe vaak stelt u zichzelf deze vraag? En waar investeert u al uw aandacht, levenskracht en energie in? Het is tegenwoordig te makkelijk om afgeleid te raken door alle zaken waar u geen controle over heeft, terwijl u de 24 uren van de dag ook had kunnen inzetten voor alles waar u wél een positief verschil had kunnen maken: voor uzelf, uw familie, teams, gemeenschap en al het andere wat u dierbaar is.



2: Investeer in, en wees zuinig op uw buffer van positiviteit

Hoe makkelijk of moeilijk maakt u het voor uzelf om een buffer van positiviteit op te bouwen, om beter om te kunnen gaan met de onvermijdelijke tegenslagen in het leven? Hoe goed weet u wat u een positieve kick in het leven geeft, niet doordat dit aangepraat zou zijn door anderen, maar omdat u dit oprecht zelf zo voelt? Wanneer u een negatief bericht hoort, hoe voorkomt u dat dit onnodig erger lijkt dan het daadwerkelijk is? Hoe kritisch beoordeelt u uw initiële interpretatie van het onderwerp (persoonlijk of onpersoonlijk), de omvang van het probleem (groot of klein), en de tijdelijkheid (lang of kort)? En wanneer alles tegen lijkt te zitten, hoe goed weet u uw buffer alsnog op te bouwen met een gevoel van dankbaarheid voor momenten uit het verleden?



3: Richt u op talenten die u energie geven

Er zijn sommige vaardigheden waar u niet goed in bent, en er zijn vaardigheden waar u beter in bent. Er zijn vaardigheden waar u geen energie van krijgt, en er zijn vaardigheden waar u wel energie van krijgt. Hoe goed kent u uzelf in dit opzicht? Hoe kunt u uw talenten waar u energie van krijgt vaker per week inzetten, en uw omgeving bewust maken om u niet te overvragen op vaardigheden die u energie kosten? Welke verborgen talenten die u energie geven zou u graag verder willen ontwikkelen op uw werk en daarbuiten?



4: Geef om uzelf en anderen

Hoe weten anderen dat u er voor ze bent, juist in moeilijke tijden? Wanneer iemand een probleem deelt, gaat u alleen in op de woorden die de ander uitspreekt, of geeft u ook aandacht aan de onderliggende emotionele boodschap(pen)? Hoe goed kunt u deze gevoelens in de context van het leven van de ander plaatsen? Hoe zorgt u ervoor dat u de aandacht bij de ander houdt, en niet het gesprek laat kapen door uzelf of anderen die een vergelijkbare ervaring hebben gehad? Hoe laat u uzelf ervaren dat u er niet alleen voorstaat, en dat er anderen zijn die om u geven?



5: Vind zingeving in dagelijkse momenten

Van het bouwen aan iets belangrijks voor de maatschappij, tot het voorkomen van iets ongewensts privé, hoe goed kunt u elk moment van de dag zien waar u aan bijdraagt? "Zij die een waarom hebben, kunnen (bijna) elke hoe doorstaan": dezelfde fysieke handeling kan een andere innerlijke ervaring met zich meebrengen afhankelijk van de betekenis die u eraan kunt geven. In tegenstelling tot makkelijke tijden, bieden moeilijke momenten vaak zelfs extra kansen om zingeving te vinden: moed, geduld, wijsheid, compassie, en andere persoonlijke eigenschappen kunnen alleen sterker worden wanneer ze op de proef worden gesteld.



6: Vier successen met elke stap

In onzekere tijden is de eindstreep niet altijd in zicht, en is er een gebrek aan perspectief op een verbetering op korte termijn. Plannen wijzigen, en veel (kennis)werk is niet direct zicht- of tastbaar. Wanneer daarbovenop de elementen van de vorige lessen ontbreken, kan het makkelijk zijn om de motivatie om door te gaan te verliezen. Daarom is het extra belangrijk om elke stap voorwaarts te verhelderen en te vieren. Dit kan met anderen of alleen. Dit kan gepland of spontaan. Dit kan groots of klein. Terugkijkend op de week is het vrij duidelijk wat allemaal niet goed is gegaan, maar hoe vaak staat u ook stil bij wat wél is gelukt? Wat wél makkelijker ging dan gedacht? En hoe legt u de lat voor succes op de juiste hoogte, zodat deze hoog genoeg is om iets te betekenen, maar ook bereikbaar genoeg om te kunnen ervaren?

