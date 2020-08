 Millennial vindt dat geluk niet gebonden is aan vinden romantische partner

Millennials trouwen minder vaak en op latere leeftijd - Uit onderzoek van Businessinsider blijkt dat millennials alles anders doen dan voorgaande generaties als het gaat om trouwen en het leiden van een gezinsleven. Zo zijn millennials veel meer strategisch als het gaat om de liefde en houden zij meer rekening met de financiële gevolgen van zo’n commitment. TrustDeals is deze kwestie verder gaan onderzoeken.



Een meerderheid van de millennials is op dit moment ongetrouwd. Afgelopen jaar was slechts 44 procent van de millennials getrouwd, aanzienlijk minder dan voorgaande generaties: 53 procent van generatie X, 61 procent van de babyboomers en 81 procent van de stille generatie. En als er wel wordt getrouwd, dan gebeurt dat tegenwoordig op latere leeftijd. In 2019 trouwden mannen voor het eerst op 30 jarige leeftijd en vrouwen op 28 jarige leeftijd. Dit is voor beide partijen drie jaar later dan in 2003. Dit is te wijten aan het feit dat millennials meer tijd nemen om de juiste partner te vinden en prioriteit geven aan financieel succes.



Meer millennials kiezen voor huwelijkscontracten

Het aantal millennials dat kiest voor het tekenen van huwelijkse voorwaarden is enorm gestegen. In het eerste kwartaal van 2019 zijn dertien procent meer huwelijkse voorwaarden gemaakt dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een belangrijke oorzaak hiervan is het gegeven dat millennials later trouwen en daarom meer tijd hebben om persoonlijke vermogen op te bouwen. Middels huwelijkscontract kunnen zij dit vermogen beschermen. Deze behoefte komt weer voort uit het feit dat veel millennials kinderen zijn met gescheiden ouders, en daarom kennen zij de noodzaak om de gezamenlijke financiën goed op orde te hebben.



Millennials krijgen later kinderen

Tegenwoordig krijgen mensen later kinderen. Dit komt door de toename van het aantal hogeropgeleiden, waarvan 45 procent millennial is. Zij geven eerst de voorkeur aan carrière maken en genieten van de vrijheid. De gemiddelde leeftijd van vrouwen die hun eerste kind krijgen is ongeveer 30 jaar. Tot begin jaren zeventig was de gemiddelde leeftijd ruim 24 jaar. Daarna is de leeftijd constant gestegen.



Millennials binden zich minder snel

Vier op de tien millennials zijn nog single, omdat zij de ware nog niet zijn tegengekomen. 84 procent van de alleenstaande mannen en 94 procent van de alleenstaande vrouwen zegt liever de rest van hun leven single te blijven, dan te moeten trouwen met iemand van wie zij niet houden. Ook vinden zij dat er geen bepaalde leeftijd is voor het vinden van een partner. 71 procent van de mannen en 76 procent van de vrouwen zegt dat hun geluk niet gebonden is aan het vinden van een partner. Millennials beginnen gemiddeld een jaar later aan een vaste relatie dan generatie X. De leeftijd is verschoven van 27 naar 28 jaar.