 Zo bespaart u met big data duizenden euro’s op uw Google Ads campagne

Bespaar duizenden euro's op uw Google Ads - Wist u dat in 2019 Google 134 miljard dollar heeft verdient met Google Ads? Kijk eens bij uw eigen Google Ads campagne hoeveel budget er de afgelopen maanden is gespendeerd aan zoekwoorden zonder conversie. Hoe hoog is dit percentage?



Grote kans dat uw bedrijf ook bijdraagt aan irrelevante klikken en kosten. Maar gelukkig is er een manier om te voorkomen dat u Google blijft spekken. Het is mogelijk om duizenden euro’s te besparen op uw Google Ads campagnes. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, duizenden euro’s besparen, maar met behulp van big data is dit mogelijk. Reinier Bus, Senior SEO specialist bij Search Signals, staat stil bij de kansen van big data en hoe adverteerders geld kunnen besparen op het Google Ads budget.



In het kort: wat zijn big data?

Big data is simpel gezegd een verzameling van gegevens (die te groot en te complex zijn om via normale programma’s zoals Excel te onderhouden). Met behulp van tools kunt u big data analyseren. In andere woorden: U kunt een grote hoeveelheid data filteren op diverse variabelen zonder dat de computer vastloopt…

Met deze tool kunt u de data onderhouden en visualiseren is het een stuk eenvoudiger om waardevolle inzichten te verkrijgen. Hier kunt u data naar uploaden, om er vervolgens eenvoudig mee aan de slag gaan.

Wanneer u geld wilt besparen op een Google Ads campagnes dan zijn er verschillende gegevens die zeer interessant zijn. Denk aan:

Zoektermen

Klikken

Vertoningen

Conversies

Gemiddelde kosten per klik

Totale kosten

Conversie Waarde

Kosten per conversie

Percentage > kosten / conversie waarde Als u deze gegevens uit Google Ads haalt, dan krijgt u extreem veel data. Hier kunt u vervolgens waardevolle inzichten uit verkrijgen die leiden tot:

Minder kosten voor Google Ads campagnes à budgetbesparing

Meer bestellingen door relevantere campagnes à meer groei

Efficiëntere tijdbesteding voor het optimaliseren van de campagnes à tijdbesparing Big data & e-commerce: waarom het onmisbaar is voor je webshop

Als e-commerce website is het niet meer van deze tijd om niet bezig te zijn met big data. Door middel van een big data analyse is het mogelijk om veel geld te besparen. In een relatief kort tijdsbestek is het mogelijk om waardevolle inzichten te krijgen in de zoekwoorden die het Google Ads budget verspillen.

Het doel van een analyse van u Google Ads campagne is dan ook om geld te besparen. Door op een grote schaal zoekwoorden te analyseren is het zeer eenvoudig om deze snel en efficiënt uit te sluiten.



Deze data heeft u nodig voor de analyse

Voor een big data analyse heeft u natuurlijk eerst data nodig. De eerste stap in het besparen van geld zet u dus door het verzamelen van de juiste gegevens. U zag hierboven al een overzicht van relevante statistieken. Maar de statistieken die zeker niet mogen ontbreken zijn:

De zoektermen

De klikken

De vertoningen

De conversies

De kosten U kunt deze gegevens vrij eenvoudig uit Google Ads downloaden:

U gaat bovenaan uw scherm naar ‘RAPPORTEN’ > Hier krijgt u twee mogelijkheden en klikt u weer op ‘Rapporten’. Linksboven klikt u op ‘Aangepast’ en daarna kiest u voor ‘Tabel’ Vervolgens zoekt u op de volgende gegevens en sleept u de gegevens naar rechts: Zoekterm

Toegevoegd/uitgesloten

Klikken

Vertoningen

Conversies

Kosten

Conv.waarde Laatste stap: Nu selecteert u een tijdsperiode > Als u dit voor het eerst doet, dan stel je de datum in vanaf het begin van de campagne tot nu. Heeft u dit al vaker gedaan, stel dan het afgelopen jaar of de afgelopen zes maanden in. Selecteer vervolgens rechtsboven ‘FILTEREN’ en kies voor campagne. Filter vervolgens op de campagnes waarvoor u de analyse wilt uitvoeren. Vervolgens kunt u het bestand downloaden Nu u de gegevens heeft verzameld, is het tijd om de data te gaan verwerken en er waardevolle inzichten uit te verkrijgen. U kunt dit doen met een big data tool. Geen tijd of zin in? Hier kunt u een gratis check doen en ontvangt u 25x uitsluitingszoekwoorden.



Herinvesteren = geld verdienen

Met een big data analyse bespaart u veel budget. Dit budget kunt u vervolgens weer herinvesteren. U kunt dit op verschillende manieren doen:

Budget verhogen op goed presterende zoekwoorden binnen de huidige campagnes

Budget verhogen van andere online marketing activiteiten zoals zoekmachine optimalisatie (SEO) Door het bespaarde budget op een goede manier te herinvesteren, is het ook nog eens mogelijk om er extra geld mee te verdienen. Dit principe is vrij eenvoudig:

U houdt geld over door te besparen op irrelevante zoekwoorden Het bespaarde budget herinvesteert u in bewezen converterende zoekwoorden/andere marketing kanalen De investering zorgt voor een X aantal extra conversies Zo kunt u geld besparen omdraaien naar geld verdienen. Om het nog concreter te maken:

Stel u bespaart € 3.000

Dit bedrag herinvesteert u in goed presterende zoekwoorden

Dit levert 200 extra conversies op

Een gemiddelde conversie op uw website is € 50

200 conversies x € 50 = € 10.000 U bespaart dus niet alleen € 3.000, maar u verdient er ook nog eens € 10.000 extra mee.



In de praktijk…

Wanneer u hiervoor een analyse wilt laten uitvoeren dan moet u dus een aangepast rapport uit Google Ads exporteren. In dit rapport gebruikt u de verschillende data variabelen zoals klikken, kosten en conversies.

Wat u niet mag vergeten is de tijdsperiode waarover u de analyse wilt doen. Hoe meer data, hoe completer de analyse. Het advies is om de analyse over een periode van zes tot twaalf maanden te doen. Beschikt u over een grote en complexe campagne? Dan kunt u het ook ieder kwartaal oppakken. Als u het voor eerst doet, dan kant u de tijdsperiode zo instellen dat u het begin van de campagne tot nu neemt.