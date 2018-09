Onvrede onder werknemers niet alleen in publieke sector Oudere werknemers zijn positiever en energieker dan jongere - Het gaat ons momenteel economisch voor de wind. In personeelsadvertenties worden werknemers gouden bergen beloofd: banen vol uitdagingen, die u in staat stellen om te leren en uw ambities te verwezenlijken.



De realiteit is anders. Als men kijkt hoe werknemers momenteel in hun vel zitten, blijkt 40 procent verkrampt bezig te zijn en 37 procent op de automatische piloot te koersen. Ruim een op de tien werknemers (elf procent) is helemaal afgehaakt. Maar twaalf procent van alle werknemers is enthousiast en met volle energie aan de slag.

Dit zijn de resultaten van het jaarlijks onderzoek onder meer dan 5.000 werknemers naar de energie van werkend Nederland. Het onderzoek wordt sinds 2013 uitgevoerd door EnergyFinder in samenwerking met onderzoeksbureau Integron. Het beeld dat dit jaar naar voren komt is treurig maar helder: terwijl de economie bloeit, is werkend Nederland in mineur. Onderhuids is de onvrede groot. Mensen trekken het niet meer. Nog niet eerder in de afgelopen vijf jaar is er zoveel energie op de werkvloer weggelekt.



Probleem is breder dan de publieke sector

De publieke sector staat in vuur en vlam. Zorgverleners, onderwijzers en politieagenten lopen te hoop tegen de alsmaar groeiende werkdruk. Beperken de problemen zich tot de publieke sector? Nee. Ook in andere sectoren is sprake van onvrede en energieverlies. Sterker nog, in andere sectoren – we spreken dan met name over de financiële dienstverlening, de winkelsector en ICT – is de nood nóg hoger. De overheid (gemeentes, ministeries, agentschappen) springt er qua sector in positieve zin uit. Ook het onderwijs lijkt het dieptepunt achter zich te hebben gelaten en laat tekenen van een wederopleving onder werknemers zien. Met uitzondering dan van de universiteiten, die afgaande op de resultaten van het onderzoek een sombere tijd tegemoet gaan. Datzelfde geldt voor de zorg, waar momenteel alle seinen op rood staan.



Probleem zit dieper dan een hoger loon en kortere werktijden

Kan de onvrede bezworen worden met hogere lonen en kortere werktijden? Helaas niet. Het probleem zit dieper. Werknemers zitten emotioneel niet goed in hun vel. Bijna de helft (47 procent) heeft het helemaal met zijn werk gehad. De belangrijkste oorzaken: de groeiende werkdruk (‘meer doen met minder mensen’), het gebrek aan waardering voor geleverde prestaties en de vele veranderingen die over werknemers worden uitgestort. Wellicht de meest doorslaggevende factor in de negatieve stemming is het feit dat ongeveer de helft van de werknemers aangeeft naar een andere baan uit te kijken. Als u op zoek bent naar iets nieuws, komt het oude al gauw in een negatiever daglicht te staan.



Generatie Y in de knel

Nog een opmerkelijk punt: van oudere werknemers wordt vaak gezegd dat ze uitgeblust zijn en niet meer met de tijd meekomen. Jongeren worden daarentegen steevast als ‘fris’ en ‘energiek’ beschreven. Dit cliché blijkt niet te kloppen. Oudere werknemers zijn positiever en energieker dan jongere. Zeker de leeftijdscategorie van 23 - 31 jaar (ook wel Generatie Y genoemd) springt er in negatieve zin uit. Slechts vijf procent zegt enthousiast en met zin op het werk bezig te zijn.



