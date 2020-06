 Drie barrières in digitalisering van supply chain

Digitalisering biedt kansen maar er zijn ook obstakels - Digitalisering in supply chain blijft uit. Diverse onderzoeken onderschrijven dat statement, waarbij de meest genoemde oorzaak het ontbreken van zowel vaardigheden als capaciteit is om daadwerkelijk te profiteren van de mogelijkheden die een digitale supply chain biedt. Uit de Supply Chain Market Research van BluJay Solutions blijkt echter wel dat organisaties de noodzaak van het continue blijven innoveren wel erkennen.



De voornaamste drijfveer voor deze organisaties is het verbeteren van de klantervaring. Toch laat ook dit onderzoek zien dat digitalisering nog lang niet altijd soepel verloopt én daadwerkelijk gebeurt. BluJay Solutions definieert de drie belangrijkste barrières die supply chain innovatie- en digitalisering tegengaan waar bedrijven wereldwijd mee kampen.

Datasilo’s en kwaliteit

Data- en systeemsilo’s vormen de grootste barrière voor innovatie, zo blijkt uit de Supply Chain Market Research. Ruim een op de vijf respondenten (21 procent) gaf aan de (data)silo’s als grootste barrière te zien. Ook in het onderzoek van 2018 stond deze barrière in de top drie – destijds op de tweede plek. Deze barrière lijkt dan ook gegroeid te zijn, al stellen organisaties zich wel bewust te zijn van de silo’s en proberen ze actief om nieuwe silo’s te voorkomen. Echter blijft het afbreken van de huidige silo’s tussen processen, systemen en data een uitdaging binnen de supply chain. Verouderde IT-systemen

Ook in 2018 stond deze barrière in de top 3, zelfs op de eerste plek. 18 procent van de respondenten geeft ook dit jaar weer aan dat de bestaande IT-systemen niet toereikend genoeg zijn om de gewenste digitalisering door te voeren. Vergeleken met vorig jaar wordt er wel vooruitgang geboekt in het moderniseren van IT-systemen, maar het is nog niet optimaal om goed te kunnen digitaliseren. Gebrek aan steun/draagvlak vanuit management

Nieuw in de top 3 van barrières is het ontbreken aan steun vanuit het hoger management. Zowel voor de bedrijven die als ‘early adopters’ worden betiteld, als de bedrijven die achter lopen met digitalisering, blijkt het gebrek aan steun een obstakel. Voornamelijk financieringsmiddelen om digitalisering mogelijk te maken blijven daarbij uit. Connectiviteit en data als nieuwe uitdaging

In vergelijking met het onderzoek van 2018 kan geconcludeerd worden dat supply chain-bedrijven stappen hebben gezet op het gebied van het moderniseren van hun IT-systemen (in 2018 stond deze barrière op plek één, nu op de tweede plek) maar het afbreken van bestaande en voorkomen van nieuwe (data)silo’s tussen systemen en processen blijkt een groeiende uitdaging.

Tenslotte zorgt de toenemende digitalisering, het moderniseren van de IT-systemen en de daarbij vrijkomende data ook voor een nieuwe uitdaging: connectiviteit met handelspartners. De innovators, early adopters en ‘above average performance’-bedrijven lopen voorop als het gaat om het tot stand brengen van digitale verbindingen (electronic connectivity) met handelspartners. Steeds vaker wordt er op regelmatige basis (waardevolle) data gedeeld. Toch is daar nog ruimte voor groei en verbetering: de data is niet altijd van een goede kwaliteit en lang niet alle beschikbare data wordt gedeeld. Zo kwalificeert slechts 40 procent van de bedrijven de data die ze ontvangen als ‘goed’. Bijna de helft (46 procent) ziet de beschikbare data als van ‘gemiddelde’ kwaliteit; een klein aantal (veertien procent) kwalificeert deze zelfs als ‘slecht en ‘erg slecht’.

Ron Verhagen, VP bij BluJay Solutions, herkent de barrières die geschetst worden door supply chain-bedrijven. "De digitalisering brengt overduidelijk kansen met zich mee, maar is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Te vaak bevinden zich er obstakels om te profiteren van de kansen, en dat is zonde," licht Verhagen toe. En met enkel het digitaliseren en ontvangen van data zijn de organisaties er niet, zo benadrukt hij. "Het hebben van data is één ding, maar dat de data ook van goede kwaliteit moet zijn én vervolgens gedeeld moet worden met de juiste partners, blijft vaak een vergeten aspect. Gelukkig laat ook dit jaar de Supply Chain Market Research weer zien dat de branche flinke stappen zet en we steeds digitaler worden."