 Vier signalen dat uw supply chain toe is aan nieuwe technologie

Alleen het updaten van oudere systemen is niet voldoende - Supply chain-applicaties zijn het afgelopen decennium flink doorontwikkeld en gedigitaliseerd. Op het eerste gezicht een mooie ontwikkeling, maar de systemen en applicaties zijn vaak alsnog dusdanig verouderd dat ze een obstakel vormen voor de supply chain in het bereiken en nastreven van het volledige potentieel.



De ‘verouderde’ oplossingen werken goed – echter is die ‘goed’ classificatie wél gebaseerd op de standaard die gold tijdens de ontwikkeling en implementatie destijds. Volgens Ron Verhagen, Vice President Solution Consulting bij BluJay Solutions, is alleen het updaten van oudere systemen niet voldoende om anno 2020 daadwerkelijk als een digitale organisatie te kunnen fungeren.

Echte digitalisering en daarmee het bereiken van de beste bedrijfsresultaten ontstaat namelijk enkel wanneer de supply chain en het aanverwante transportmanagementsystemen (TMS) in een netwerk zijn geïntegreerd. Dat netwerk is er bij voorkeur eentje die de data (zowel van de systemen zelf als uit het omliggende ecosysteem) gebruikt om eenvoudiger toegang te bieden tot diverse diensten en samenwerkingen met bijvoorbeeld partners en vervoerders. Steeds meer bedrijven hebben dringend behoefte aan een nieuwe oplossing die de capaciteit en efficiëntie kan verhogen en de hoeveelheid data die nodig is om de bedrijfsresultaten en klantervaring te verbeteren direct kan uitwisselen. Te vaak wordt er dan alleen gekozen voor het ‘updaten’ van de oude systemen. Toch is dat meestal niet toereikend en is een dergelijke situatie een teken dat de supply chain klaar is voor de toepassing van nieuwe technologie. Verhagen definieerde de vier belangrijke signalen die aantonen dat een supply chain toe is aan nieuwe technologie.

Er wordt niet voldaan aan de klantverwachting

Het aantal pakketten en zendingen neemt niet alleen toe, ze worden vaak ook steeds kleiner en leverpatronen worden complex maar tegelijk ook korter. En of ze nu naar de consument of een bedrijf gaan: volledige supply chain transparantie is de norm. Proactieve monitoring en informatie-uitwisseling wordt gevraagd van dergelijke systeemoplossingen. Alleen door het creëren van zichtbaarheid kan worden voldaan aan de hoge klantverwachtingen. Als de huidige software dit niet aankan, is het tijd voor nieuwe technologie. Slechts een handvol collega’s begrijpt de systemen

Eén van de grootste risicofactoren is wanneer slechts enkele mensen binnen een organisatie de systemen daadwerkelijk kennen en begrijpen: en al helemaal wanneer deze medewerkers de organisatie verlaten. Wanneer een applicatie dusdanig verouderd of maatwerk is dat deze niet meer doorontwikkeld kan worden, gaat belangrijke kennis verloren bij het vertrek van deze collega’s. Is dit het geval? Dan is het tijd voor de implementatie van nieuwe technologie die zowel schaalbaar als begrijpelijk is voor iedereen: ook voor medewerkers die het systeem niet zelf in beheer of ontwikkeld hebben. Transportkosten drukken de winst

Wanneer transportkosten een grote druk leggen op de winstgevendheid, is het tijd om na te gaan denken over de technologie van een TMS. Transport maakt namelijk een aanzienlijk deel uit van de bedrijfskosten. Het verlagen van deze kosten is vaak essentieel om als bedrijf te overleven, iets wat gemakkelijker wordt gemaakt met de toepassing van een TMS, welke schaalvergroting of niche concepten eenvoudig kan ondersteunen. De gegevens die in het TMS beschikbaar zijn helpen organisaties om betere (en kostenefficiëntere) beslissingen te nemen die leiden tot besparingen op de lange termijn. Nieuwe ideeën kunnen niet (altijd) geïmplementeerd worden

Dankzij een optimaal ingerichte, frictieloze supply chain kan er snel gehandeld worden en is het mogelijk om in te spelen op kansen en veranderingen zoals verduurzaming. Veel organisaties zoeken immers naar nieuwe manieren om hun logistieke proces van kostenpost naar concurrentievoordeel om te buigen. Zo neemt de vraag naar verzenden over de landsgrenzen toe, en is er steeds meer behoefte aan advies en ondersteuning bij de ‘laatste kilometers’. Wanneer een huidige applicatie of oplossing deze nieuwe behoeftes niet kan invullen of ondersteunen, is het tijd om te kiezen voor nieuwe technologie. Een cloud gebaseerd platform, met geïntegreerde applicaties die niet alleen voldoen aan de nieuwe klantvraag maar ook nieuwe mogelijkheden bieden, kan daarin een van de oplossingen zijn.