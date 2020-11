 Drie op de tien jongeren kunnen manager niet uitstaan

Als manager is het van belang om een duidelijke koers te varen - 30 procent van de jongeren, tussen de achttien en 25 jaar, kan zijn manager niet uitstaan. Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder ruim 1.200 werkenden in loondienst. Van alle respondenten kan veertien procent van de Nederlandse werkenden die hun manager niet kan uitstaan.



Dit komt bijvoorbeeld omdat managers de medewerkers zenuwachtig maken: negentien procent heeft hier last van.



Manager gaat er vandoor met ideeën

Aanvullend op het aantal werkenden dat zijn manager niet uit kan staan, is er ook een flink aantal dat zijn manager niet aan zou nemen, namelijk één op de vijf (21 procent). Een reden dat medewerkers zo over hun manager denken, is bijvoorbeeld dat zij zich ergeren aan dat hun manager er met de ideeën van het team vandoor gaat. Hier heeft één op de vijf (twintig procent) last van. Een andere veelvoorkomende ergernis is dat managers continu van mening veranderen (negentien procent) en dat de manager onbereikbaar is (achttien procent).



Geen heldere, transparante strategie

Het bepalen van en vasthouden van een strategie is een onderdeel van management. Toch geeft bijna een kwart van de werkenden (24 procent) aan dat zijn manager regelmatig van strategie verandert. Nog eens vijftien procent vindt dat zijn manager de onderbouwing van zijn beslissing niet deelt. Tot slot geeft maar liefst één op de vijf (21 procent) aan dat zijn manager niet transparant is over keuzes en beslissingen.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "Als manager is het van belang om een duidelijke koers te varen en te communiceren waarom er andere beslissingen genomen worden. Dit is de manier om het team aan boord te houden en het bevordert de teamspirit. Extra waardevol is het als u als manager het team de vrijheid biedt om hun eigen invulling te geven aan de uitgezette koers. Door hen deze vrijheid te geven, zullen ze eerder hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat weer bijdraagt aan goede werkprestaties."