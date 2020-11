 Helft werkzoekers wordt wel eens benaderd door recruiter

Twintig procent wordt eens per kwartaal benaderd - Bijna de helft van de mensen die op zoek zijn naar een baan, worden wel eens benaderd door een recruiter. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter onder ruim 2500 respondenten. De cijfers geven een verandering op de arbeidsmarkt weer. Steeds vaker meldt een werkgever zich bij een werknemer, in plaats van andersom.



Uit het onderzoek van Sollicitatiedokter blijkt dat 47,3 procent van de werkzoekers in ieder geval een keer per jaar wordt benaderd door een recruiter. Voor vijftien procent van de werkzoekenden blijft het daar ook bij: ze worden niet vaker dan eens per jaar door een recruiter aan hun mouw getrokken.



Twintig procent wordt eens per kwartaal benaderd

Voor twintig procent van de werkzoekers geldt dat ze eens per kwartaal spontaan bericht krijgen van een recruiter. Verder wordt negen procent van de werkzoekers een keer per maand gepolst door een potentiële nieuwe werkgever en wordt drie procent van de werkzoekers zelfs een keer per week benaderd.

De echte geluksvogels, zij die meerdere keren per week een recruiter aan de lijn krijgen, behoren tot de absolute minderheid. 0,9 procent van alle werkzoekers geeft namelijk aan vaker dan eens per week benaderd te worden.



Werkzoekers lopen mooie kansen mis

"Werkzoekers die behoren tot de groep die niet of nauwelijks door recruiters wordt benaderd voor een vacature, lopen mooie kansen op nieuw werk mis," vertelt Sollicitatie-directeur Willem Eekels. "Het is fijn als u goed kunt solliciteren op een openstaande vacature, maar het is nog veel beter als de openstaande vacatures – in de vorm van recruiters – zich bij u melden."