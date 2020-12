Gevaarlijke deals: shopper bereid persoonlijke gegevens uit te wisselen voor grote online kortingen

Slechts een kwart weet dat oplichting vaker voorkomt tijdens vakantie- en verkoopperiodes - COVID-19 heeft ook zijn impact op de consument. Onzekere tijden maken dat we onze broekriem aantrekken. Daarnaast worden fysieke winkels meer gemeden als gevolg van de veiligheidsmaatregelen. De combinatie van kostenbesparing enerzijds, en minder publiek in de winkelstraat anderzijds, heeft ervoor gezorgd dat er een ware koopjesjacht online ontstaat in de aanloop naar de feestdagen.



Uit onderzoek van Kaspersky onder Europese consumenten blijkt dat 84 procent van de shoppers bereid is persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers, te delen met retailers om een grote korting te krijgen op hun feestelijke aankopen.

Met de decembermaand in aantocht, maken veel consumenten zich klaar om te besteden wat ze kunnen; met de zorg voor hun portemonnee in het achterhoofd. Dit leidt ertoe dat veel consumenten bereid zijn risico's te nemen voor de beste deal. Slechts een kwart (25 procent) van de ondervraagden is op de hoogte van oplichtingspraktijken die vaker voorkomen tijdens de kerstvakantie of tijdens uitverkoopperiodes, en is niet bereid het risico te nemen voor een grote korting. Slechts zeventien procent zegt alleen bij grote merken te zullen winkelen om veiligheidsrisico's te vermijden.



Blind van verlangen?

De bevindingen van Kaspersky laten ook zien dat slechts een klein deel van de consumenten zich ervan bewust is dat er problemen van kunnen komen als ze niet voorzichtig zijn tijdens het online winkelen - vooral gezien het feit dat de vakantieperiode berucht is om phishing. Zo zegt slechts een derde niet te winkelen via een website die er onwettig uitziet en niet eens zo veel (29 procent) denkt dat ze op de hoogte zijn van mogelijke veiligheidsrisico's van onbekende merken die grote kortingen aanbieden.

"E-mails met koopjes en aanbiedingen belanden in onze inbox en met slechts een paar klikken kunnen ze hun weg banen naar onze huizen, zonder dat we hiervoor de deur uit hoeven. Toch kan dit een risicovolle onderneming zijn. We adviseren shoppers oplettend te zijn en na te denken over de gegevens die ze overhandigen in een bod op een koopje. Bedenk of het absoluut noodzakelijk is om persoonlijke gegevens voor elke aankoop te delen. Alleen zo kunnen consumenten het risico van mogelijke valkuilen verkleinen en genieten van hun kerst," zegt David Emm, Principal Security Researcher bij Kaspersky.



Als een deal te mooi lijkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook zo. Op deze manier winkelt u deze kerst met een gerust hart online:

• Winkel alleen bij legitieme online winkels. Typ het adres zelf in of selecteer het uit de bladwijzers in plaats van op een link te klikken. Gebruik de adresbalk van de browser om te controleren of de website echt en veilig is en of ze het hangslot of HTTPS dragen.

• Voltooi aankopen via beveiligde betaalmethoden. Betaal met creditcards of robuuste betaaldiensten, zodat transacties beschermd blijven.

• Controleer kortingen. Als u een verkoopkorting via e-mail of sms ontvangt, controleer dan voor het klikken of de afzender en eventuele weblinks legitiem zijn.

• Houd apparaatsoftware en applicaties up-to-date en bescherm alle apparaten met een betrouwbaar internetbeveiligingsproduct. Cybersecurity-oplossingen met op gedrag gebaseerde antiphishingtechnologieën, zoals Kaspersky Total Security, kunnen meldingen verzenden als u een phishing-webpagina probeert te bezoeken.

• Beheer wachtwoorden. Wachtwoordmanagers kunnen helpen bij het winkelen bij meerdere retailers door inloggegevens veilig op te slaan, zodat ze uniek zijn voor al uw online accounts.