 Helft Nederlanders stoort zich aan ophef rondom Black Friday

Driekwart denkt dat meeste korting tijdens Black Friday niet uniek is - Maar liefst 55 procent van de Nederlanders stoort zich aan alle commotie rondom Black Friday. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.096 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden denkt 71 procent dat de meeste korting die tijdens Black Friday wordt gegeven, niet uniek is.



Met 80 procent zijn voornamelijk dertigers vernietigend in hun oordeel.

Ondanks dat het merendeel van de Nederlanders niet onder de indruk is van de aanbiedingen tijdens Black Friday, zegt toch zestien procent op deze dag – vanwege de hoge kortingen – spullen te bestellen die zij anders niet zouden kopen. Met name jongeren tot dertig jaar laten zich hierdoor vaak verleiden; 31 procent. "Het klopt dat de meeste korting tijdens Black Friday niet uniek is," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Als u goed zoekt, valt er als consument in sommige gevallen nog wel een serieus voordeel te behalen. Verwacht echter niet dat u de nieuwste modellen voor de helft van de prijs krijgt."



Aankopen voor de feestdagen

Uit het onderzoek blijkt dat tijdens Black Friday, een kwart van de Nederlanders direct van de gelegenheid gebruikmaakt om alvast inkopen voor de feestdagen te doen. Opvallend genoeg is er een groot verschil tussen praktisch geschoolden (slechts zestien procent) en midden- en hoogopgeleiden (26 procent). Ook bestaat er grote ongelijkheid tussen de provincies. Zo zegt maar liefst een op de drie Noord-Hollanders hun kerst- en/of sinterklaasinkopen tijdens Black Friday te doen, terwijl dit percentage onder Zeelanders slechts tien procent bedraagt. Franke: "U moet hiermee als consument wel uitkijken. Er bestaat namelijk een grote kans dat u niet als enige een dealtje hebt gespot. Het kan zomaar gebeuren dat één of meerdere familieleden hetzelfde cadeau geven omdat het in de aanbieding is tijdens Black Friday. Leg dat dan maar eens uit aan de persoon met twee dezelfde cadeaus."



Groter aanbod

Alhoewel drie op de vier ondervraagden niet geloven in unieke korting tijdens Black Friday, vindt toch 30 procent van hen dat er meer Nederlandse (web)winkels moeten deelnemen aan het online shopfestijn. Jongeren tot 30 jaar zijn hiervan (wederom) de grootste voorstanders; precies de helft van hen ziet graag een groter Nederlands aabod tijdens Black Friday. Overigens geldt dit niet alleen voor Black Friday. Zo zegt maar liefst achttien procent van alle Nederlanders er geen enkel probleem mee te hebben als er alleen nog maar online – en dus niet meer fysiek – kan worden gewinkeld. Franke: "Dit lijkt vrij rigoureus, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Als ik bijvoorbeeld naar mijzelf kijk, dan doe ik het grootste gedeelte van mijn aankopen reeds online. Zelfs de boodschappen laat ik bezorgen. Het is niet ondenkbaar dat we in de toekomst uitsluitend online gaan winkelen."