 Lerende organisatie cruciaal voor aantrekken en behouden van personeel

Lerende organisaties zijn succesvoller in de ‘war for talent’ - Veel bedrijven associëren leren nog altijd met ‘school’. In een wereld die sneller dan ooit verandert, is het ontzettend belangrijk om continu te blijven leren en ontwikkelen.



Bedrijven die in staat zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden worden ook wel ‘lerende organisaties’ genoemd. Ze stimuleren medewerkers om zich te blijven ontwikkelen waardoor ze zich kunnen aanpassen aan een voortdurend veranderende werkelijkheid.



Drie barrières

In de praktijk hebben veel bedrijven wel de ambitie om een lerende organisatie te worden, maar er zijn nog wel wat hordes om te nemen. Studytube onderscheidt drie barrières op weg naar de lerende organisatie.



1. Medewerkers zijn niet op de hoogte

Veel medewerkers zijn niet op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van learning & development. Het creëren van bewustzijn is daarom een belangrijke eerste stap op weg naar een lerende organisatie. Dat gaat verder dan het aanbieden van een catalogus met alle trainingen, cursussen en opleidingen via één centraal platform. Medewerkers moeten ook weten wat er van hen verwacht wordt, welke leerinterventies belangrijk zijn voor hun rol en wat ze er voor terugkrijgen (zoals persoonlijke ontwikkeling, carrièreperspectieven of effectiever werken).



2. Het leeraanbod is niet afgestemd op de verschillende doelgroepen

In Nederland alleen al zijn 14.000 opleiders actief. Daarnaast bieden veel bedrijven ook nog interne trainingen en cursussen aan. Er is dus geen gebrek aan leerinterventies. Maar medewerkers zien door de bomen het bos niet meer. Voor een lerende organisatie is het daarom cruciaal dat het aanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op elke doelgroep. Het is daarbij belangrijk dat in het leeraanbod een mix wordt aangebracht van nuttige, verplichte opleidingen en trainingen die gewoon leuk zijn om te volgen.



3. De aangeboden trainingen en opleidingen worden niet gevolgd

Het activeren van medewerkers is zeker net zo belangrijk en blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen binnen de organisatie gebruikmaakt van de leerinterventies die worden aangeboden? Allereerst moet u ervoor zorgen dat medewerkers kunnen leren waar en wanneer ze dat willen. Daarnaast is het van belang om regelmatig actief te communiceren over het trainingsaanbod. Zo hebben veel succesvolle lerende organisaties communicatiecampagnes ingericht waarin medewerkers regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuwe en bestaande trainingen, cursussen en opleidingen.



Vier successen

Tot slot is het ontzettend belangrijk om successen te vieren. Medewerkers die met eigen ogen zien dat collega’s enthousiast zijn over leerinterventies, zullen eerder geneigd zijn om (vaker) te leren. Geef daarom medewerkers die een uitzonderlijke leerervaring hebben meegemaakt extra aandacht. Ook zijn er lerende organisaties die actieve medewerkers belonen en zelfs prijzen uitreiken voor goede leerprestaties.

"Er lijkt een algemene consensus te zijn dat leren steeds minder belangrijk wordt naarmate u meer kennis en ervaring hebt," aldus Homam Karimi, CEO van Studytube. "Op school leren we voortdurend, als we onze eerste baan krijgen wordt er veel energie in training on the job en soms onboarding, maar als we eenmaal ingewerkt zijn dan is er traditioneel nauwelijks aandacht voor learning & development.

Lerende organisaties zijn niet alleen succesvoller in de ‘war for talent’ (omdat ze een aantrekkelijkere werkgever zijn), maar halen ook meer potentie uit bestaande medewerkers en zo personeel te behouden.