 Werkgever trekt personeel over streep met ‘borrels’ en ‘pingpongen’

Voor vier op de tien werkenden geven secundaire arbeidsvoorwaarden de doorslag bij aannemen baan - Sociale aangelegenheden op het werk zoals borrels, etentjes en bedrijfsuitjes worden steeds vaker ingezet door werkgevers in vacatureteksten. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed.



Uit hun analyse blijkt onder meer dat de helft van de ondervraagde werkgevers en werknemers vindt dat bedrijfsuitjes überhaupt tot de secundaire arbeidsvoorwaarden in een baan moeten behoren. Vier op de tien van hen vindt dat van etentjes of borrels.



Bedrijfscultuur steeds belangrijker

"De bedrijfscultuur van de werkgever is steeds belangrijker voor werknemers, en daar dragen arbeidsvoorwaarden als bedrijfsuitjes of borrels natuurlijk aan bij," zegt Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux. "Dat zien we bijvoorbeeld direct terug in onze jaarlijkse lijst met best gewaardeerde werkgevers, waarin een goede bedrijfscultuur een enorm grote rol speelt. Tegelijkertijd vervaagt de grens tussen werk en privé in toenemende mate. Dat heeft effect op het aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden. Zowel in termen als kwantiteit, als de aard van de arbeidsvoorwaarden zelf."



Inspelen op kritische sollicitant met massages en pingpongen

Tussen 2017 en 2019 werd er bijna vier keer vaker door werkgevers in vacatures gepocht met de aanwezigheid van gratis lunch op het werk. Het aantal vacatures waarin er gesproken werd over borrels met werk is tussen 2017 en 2019 met bijna negentig procent toegenomen.

Ruim 62 procent van de werknemers onder de 30 jaar hecht belang aan borrels en etentjes. Van de werkenden boven de vijftig jaar vindt echter nog maar 44 procent borrels en etentjes belangrijk. Poos: "De animo voor borrels en etentjes op kosten van de baas neemt dus wel iets af naarmate werkenden ouder worden. Het is dan ook goed om in te zien dat vacatureteksten direct invloed hebben op wie je aantrekt. Werkgevers moeten oog houden voor het feit dat werknemers verschillende behoeften hebben."









De cijfers laten verder zien dat werkgevers steeds vaker mensen voor een baan proberen te enthousiasmeren door in vacatureteksten te berichten over de mogelijkheid tot ontspanning op de werkvloer. Tussen 2017 en 2019 nam het aantal vacatures waarin werd gesproken over bijvoorbeeld tafeltennistafels, talfelvoetbalsets en massagestoelen toe met bijna 60 procent.



Kwart werknemers vertrekt door ‘te beroerde’ secundaire voorwaarden



Inmiddels geven secundaire arbeidsvoorwaarden bij ruim vier op de tien werkenden de doorslag bij het kiezen en uiteindelijk aannemen van een baan. Een kwart van de werkgevers heeft werknemers zien vertrekken met secundaire arbeidsvoorwaarden als reden. Ongeveer een derde van de werkenden solliciteerde wel eens op een functie vanwege de goede secundaire arbeidsvoorwaarden en/of is weleens langer in een baan gebleven vanwege die reden.



Zelf kiezen tussen secundaire arbeidsvoorwaarden

Ruim zeven op de tien werknemers staan er positief tegenover om zelf in samenspraak met de werkgever tot een pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden te komen. Vier op de tien werknemers verkiezen betere voorwaarden dan ook boven een hoog salaris.