Een op de drie werkenden ziet kerstborrel als verplichting

38 procent irriteert zich aan overmatig alcoholgebruik collega’s - Veel werknemers zien de kerst-/nieuwjaarsborrel als een verplicht nummertje. Dit blijkt uit een onderzoek van Panelwizard onder 1.196 werkende Nederlanders, in opdracht van Acties.nl.



Ongeveer vier op de tien ondervraagden ergert zich tijdens deze feestjes aan het buitensporige alcoholgebruik van collega’s.

Ondanks dat een aanzienlijk gedeelte van de werkenden de kerstborrel als een verplichting ziet, heeft eenvijfde van hen zich hiervoor weleens ziek- of afgemeld omdat ze er geen zin in hadden.



Liever geen partner

Uit het onderzoek blijkt dat werkend Nederland ook geen fan is van zogenaamde +1 borrels, bij maar liefst 53 procent van hen gaat de voorkeur uit naar een kerst-/nieuwjaarsborrel zonder partner. Opvallend is dat 60 procent van de vrouwen het liefst zonder aanhangsel borrelt, tegenover slechts 49 procent van de mannen. Dit betekent overigens niet dat de kerstborrel geen goede plek is voor romances. Zo zegt acht procent van de ondervraagden weleens intiem te zijn geweest met een collega tijdens het jaarlijkse kerstfeest. Opvallend genoeg scoren mannen met elf procent, ruim twee keer hoger dan vrouwen (slechts vijf procent).



Foutje bedankt

Wanneer de drank rijkelijk vloeit, kan het weleens voorkomen dat u iets zegt of doet waar je later spijt van krijgt. Uit het onderzoek blijkt dat acht procent van de Nederlanders weleens spijt heeft gehad van zijn of haar gedrag tijdens de kerstborrel. Opmerkelijk is dat mannen met elf procent, zich tijdens het kerstfeest dubbel zo vaak gênant gedragen als hun vrouwelijke collega’s (slechts vijf procent). Vince Franke van Acties.nl: "Het enige wat ik kan zeggen, is: kijk uit dat u niet teveel drinkt. Een verkeerde opmerking is zo gemaakt, maar u kunt er de rest van uw loopbaan problemen van ondervinden."