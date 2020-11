  Innovatie versnellen door efficiënter samenwerken en optimaliseren

Trend: personaliseren van producten, materialen en virtuele experiences - De COVID-19 pandemie heeft bedrijven en mensen onder grote druk gezet om sneller te innoveren. Tijdens de keynote presentaties van het Science in the Age of Experience virtuele event werd duidelijk dat efficiënter samenwerken en optimaliseren belangrijke sleutels zijn om deze versnelling te realiseren.



Verder kunnen we volgens Nobelprijswinnares Professor Frances Arnold nog veel leren van de natuur en gaan AI, ML en quantumcomputers bijdragen aan het versnellen van de innovatiecyclus.



Efficiënter samenwerken

Het in een virtuele omgeving georganiseerde Science in the Age of Experience 2020 trendevent begon met een keynote van Bernard Charlès, Dassault Systèmes' Vice Chairman en CEO. In zijn visie kunnen organisaties aanzienlijk sneller innoveren door mensen efficiënter multidisciplinair te laten samenwerken. "Veel organisaties werken nog met legacy IT-systemen en serieel georganiseerde processen. Door de medewerkers van alle betrokken afdelingen en van ketenpartners gelijktijdig online te laten samenwerken zijn innovaties veel sneller te ontwikkelen en op de markt te brengen". Charlès onderbouwde deze visie met een aantal recente voorbeelden, waaronder het in Wuhan in China tijdens de COVID-19 crisis binnen drie weken gebouwde nieuwe modulaire ziekenhuis voor infectieziekten. Daarvoor is met de simulatiesoftware van Dassault Systèmes' de luchtbehandelingsinstallaties geoptimaliseerd. Een ander voorbeeld is het sneller ontwikkelen en klinisch testen van COVID-19 vaccins, waarbij het Rave Medidata cloudplatform wordt gebruikt voor het sneller analyseren van alle testdata.



Sneller optimaliseren

Nobelprijswinnares Professor Frances Arnold beaamde op basis van decennia aan wetenschappelijke ervaring het belang van efficiënter multidisciplinair samenwerken. Arnold won in 2018 de Nobelprijs voor cheikunde voor haar bijdragen aan het kunstmatig verbeteren van enzymen en eiwitten. Zij slaagde er met een onderzoeksteam in om een gecontroleerde evolutie van eiwitten na te bootsen. Frances vertelde gepassioneerd dat wetenschappers tegenwoordig in staat zijn om elk type DNA te beschrijven en aan te passen, zoals onder andere in de landbouw al gebeurt. Een zelf bedacht DNA componeren, zoals musici hun muziekstukken samenstellen, is nu nog niet mogelijk maar over enkele jaren waarschijnlijk wel. Arnold ziet het ontwerpen van een nieuw enzym als haar volgende uitdaging en vergeleek de aanpak daarvan met engineeringoptimalisatie. Daarbij is er nog veel te leren van ruim 4,5 miljard jaar ervaring aan natuurlijke evolutie. De komende jaren gaan AI, Machine Learning en quantumcomputers de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe materialen en andere innovaties verder versnellen.



Personaliseren

Een andere trend die tijdens Science in the Age of Experience aan bod kwam is het personaliseren van producten, materialen en virtuele experiences. Variërend van op maat geconfigureerde producten en diensten, tot en met gepersonaliseerde medicatie en therapieën. Dassault Systèmes zet daar de komende jaren strategisch op in. Met een lange termijn focus op ‘From Things to Life’ gaat het bedrijf decennia aan ervaring met het versnellen van duurzame innovatie in een groot aantal markten benutten om de ‘time-to-market’ van zorginnovaties te versnellen. Ter illustratie daarvan vertelde Charlès over het wereldwijd gebruik van het Living Heart 3D-simulatiemodel. Door stap voor stap van elk menselijk orgaan een virtuele twin te ontwikkelen, kunnen artsen in de toekomst met de beschikbare medische data van hun patiënt een unieke gepersonaliseerde virtuele twin experience creëren. Deze is dan zowel te gebruiken voor het voorbereiden van een medische ingreep, als het simuleren van de effectiviteit van medicatie en het ontwikkelen van gepersonaliseerde therapieën.



Open innovatie

Een andere trend die tijdens Science in the Age of Experience werd belicht is het faciliteren en stimuleren van open innovatie. Als wetenschappers over de hele wereld en R&D-afdelingen van diverse bedrijven eerder en meer data met elkaar delen, is het eveneens mogelijk de innovatiecyclus te versnellen. Een representatief voorbeeld daarvan is het al genoemde open source simulatiemodel van een levensecht kloppend hart, genaamd Living Heart. Sinds de eerste versie daarvan is ontwikkeld door Dassault Systèmes en goedgekeurd door de US FDA, gebruiken en verbeteren inmiddels al meer dan 125 organisaties in de hele wereld deze virtuele twin van een mensenhart voor verschillende cardiologische toepassingen. Zoals tijdens de presentatie van Dr. David Hoganson, Assistant in Cardiac Surgery van het Boston Children's Hospital werd toegelicht is het Living Heart model te personaliseren met alle beschikbare cardiologische patiëntdata. Zij gebruiken het hartmodel zowel om de meest geschikte operatiescenario te bepalen, als deze vooraf in de virtuele wereld te oefenen. Virtueel simuleren en analyseren kan volgens Hoganson tevens de doorlooptijd van klinische trials aanzienlijk verkorten.



Complexiteit en perspectief

Andere belangrijke sleutels voor sneller innoveren zijn het managen van de toenemende complexiteit en het perspectief van waaruit uitdagingen worden benaderd. Door toenemende regelgeving en snel veranderende technologie moeten innovatieteams met meer informatiebronnen en (rand)voorwaarden rekening houden. Uit de gepresenteerde ervaringen van bedrijven helpt een altijd en overal toegankelijke cloud-omgeving zoals het 3DEXPERIENCE-platform de toenemende complexiteit eenvoudiger te managen. Mede omdat iedereen tegelijkertijd toegang heeft tot de zogeheten ‘single source of truth’, op elk gewenst moment tijdens een project. Verder kun je een medisch of scheikundig vraagstuk zoals altijd vanuit diezelfde discipline analyseren en aanpakken, maar ook vanuit andere perspectieven. Bijvoorbeeld zoals Frances Arnold het ontwerpen van een nieuw enzym als engineeringoptimalisatie ziet en het Living Heart model dat door ingenieurs in eerste instantie is opgezet als een pomp die een vloeistof verplaatst. Nieuwe inzichten en oplossingen die ontstaan door uitdagingen multidisciplinair aan te pakken kunnen disruptieve transformerende innovaties opleveren en de ‘time-to-market’ daarvan aanzienlijk verkorten.