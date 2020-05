 Innovatie helpt organisaties om flexibel te blijven in uitdagende tijden

Wees voorbereid op ontwikkelingen die eraan komen - Een crisis maakt een ongekende innovatiekracht in ons los. Dat zien we op dit moment overal om ons heen. Organisaties blijken zichzelf in korte tijd compleet opnieuw te kunnen uitvinden. Henry Barenholz, Country Manager Nederland bij Workday is het hier zeker mee eens: "Innovatie stelt ons juist in staat om een antwoord te hebben op de uitdagingen van de toekomst."



Hij stelt dat innoverende organisaties in de regel de flexibiliteit, wendbaarheid en slagkracht hebben om goed te kunnen reageren op nieuwe situaties – hoe extreem die nieuwe situatie ook is.

De manier waarop we werken verandert. Dat was natuurlijk al aan de gang, maar die ontwikkeling krijgt nu een flinke duw in de rug. Organisaties moeten beter plannen, snel reageren en continu bezig zijn met innoveren om in te spelen op nieuwe omstandigheden en de concurrentie voor te blijven. "In principe maakt het niet eens zo veel uit of het gaat om veranderende klantwensen, nieuwe marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen, of om wereldschokkende gebeurtenissen als de coronacrisis," stelt Barenholz. "Zorg dat u in staat bent om uw organisatie aan te passen op het terrein van de kpi’s en doelen die ertoe doen."



Innovatie blijft mensenwerk

Wat is er nodig om innovatief en dus flexibel en wendbaar te zijn? "Allereerst blijft innovatie mensenwerk. U moet dus de mensen met de slimme ideeën hebben. Maar veel belangrijker nog is dat u de mensen in huis heeft die deze ideeën naar de praktijk kunnen vertalen. Waar het nog wel eens fout gaat, is als organisaties innovatie als separate activiteit zien. Dan gaat een speciaal team of een hele divisie aan de slag met een goed idee of veelbelovende technologie. Na een poosje komen ze – bezweet en vol enthousiasme – naar buiten en dan moeten ze constateren: het is een fantastisch concept maar niemand zit erop te wachten."

"Daarnaast," gaat Barenholz verder "is het belangrijk dat een bedrijf de tools heeft die flexibiliteit, snelheid van handelen en innovatie mogelijk maken. Als er een systeem en proces is waarmee u pas na een maand de definitieve cijfers van een verslagperiode kunt produceren, dan wordt het lastig. U wilt liefst realtime over actuele data en cijfers vanuit de hele organisatie beschikken. Dat biedt u de kans om direct te reageren en gefundeerde beslissingen te nemen."



Ruimte en aandacht voor ideeën

"Innovatie komt tot bloei in een organisatie met een innovatiegerichte cultuur. Een omgeving waar medewerkers met ideeën ruimte en aandacht krijgen, maar waar ook serieus geluisterd wordt naar de klanten," stelt Barenholz. "Ik houd er erg van om een heel open gesprek met onze klanten aan te gaan. Niet alleen de succesverhalen op tafel leggen, maar ook de andere kant: the good, the bad ánd the ugly. Wat speelt er, wat kan er beter, wat valt tegen? Uit chaos komen ook innovatieve activiteiten voort, dat ziet u nu. Bedrijven hebben nog nooit zo snel hun bestaande praktijk en processen opzijgezet om op een nieuwe manier, op afstand te gaan werken. Noodgedwongen weliswaar, maar daardoor is innovatie in een versnelling geraakt. Als alles weer min of meer normaal is, zullen we zien wat daarvan overblijft. Ik denk dat een forse stijging ten aanzien van videovergaderen sowieso een blijvertje is. Ik geloof niet dat bedrijven nu voor elke vergadering iedereen naar één locatie willen dirigeren. Aan de andere kant hebben we nu ook gemerkt hoe belangrijk fysieke ontmoetingen toch blijven. Zoomen is handig en efficiënt, maar u mist het toch om elkaar af en toe van dichtbij in de ogen te kijken. En na drie videoborrels gaat daar de lol ook wel vanaf. Er zal een mooie balans ontstaan, daar ben ik van overtuigd."



Klaar voor een veranderende wereld

"U wilt voorbereid zijn op ontwikkelingen die eraan komen. Op nieuwe vragen en behoeften van klanten, op veranderende marktomstandigheden en op compleet onverwachte situaties. Focus op innovatie zorgt ervoor dat organisaties flexibel en wendbaar blijven," besluit Barenholz.