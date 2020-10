 'Technologische innovaties mislukken nog voordat ze worden gelanceerd'

Belangrijkste reden voor mislukte innovatie het ontbreken van een duidelijk plan - Uit onderzoek van Kaspersky naar bedrijfsinnovatie blijkt dat 95 procent van de leiding van innovaties in ondernemingen wereldwijd, toegeeft dat hun projecten vaak mislukken nog voordat ze worden gelanceerd. Veel van deze innovaties halen de ontwikkelingsfase niet eens (36 procent). Een gebrek aan samenwerking met IT-beveiligingsafdelingen vergroot ook de kans dat een project de eindstreep niet haalt.



Door bedrijven ontwikkelde, nieuwe producten slagen vaak niet. De Virtual Boy-gameconsole van Nintendo die is ontworpen om VR te integreren en de Nike FuelBand fitnesstracker zijn beide spraakmakende voorbeelden. En ook General Electric laat zien dat een transformatie van interne processen niet altijd de gewenste resultaten oplevert. Echter, het mislukken van dergelijke publiekelijk gelanceerde projecten is slechts het topje van de ijsberg.



Ontwikkelingsfase meest uitdagend

Volgens het onderzoek, onder 304 senior besluitvormers met betrokkenheid bij innovatie, wordt de ontwikkelingsfase als de meest uitdagende beschouwd in de ‘innovatielevenscyclus’. Dit wordt bevestigd door een derde (36 procent) van de respondenten op basis van hun ervaring.



Van idee naar uitvoer

Voor de meeste ondernemingen is de belangrijkste reden voor mislukte innovatie het ontbreken van een duidelijk plan en een duidelijke structuur, een vijfde (19 procent) van de respondenten is het hiermee eens. Het vermogen om uit te voeren is net zo belangrijk als het bedenken van een briljant idee, om een ​​waardevol inzicht om te zetten in een winstgevende en plausibele oplossing. Zodra de routekaart is opgesteld, is het daarnaast verstandig om deze regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van de activiteit van de concurrentie, markttrends en schommelingen in de sector.



CISO vroeg aanlijnen

Hoewel cybersecurity niet werd genoemd als een van de belangrijkste redenen waarom projecten mislukken, is er een gedeelde overtuiging (74 procent is het ermee eens) dat door het niet tijdig te betrekken van de Chief Information Security Officer (CISO), bedrijven de kans vergroten dat hun innovatie niet succesvol zal zijn. Dit kan te wijten zijn aan het onvermogen om projecten aan te passen aan strikte cyberbeveiligingsregels, waarbij meer dan de helft (54 procent) gelooft dat het IT-beveiligingsbeleid in hun bedrijf innovatie belemmert.

"Als een bedrijf wil innoveren, moet het risico's nemen en ook bereid zijn om enkele mislukkingen in het proces te doorstaan, aangezien die onvermijdelijk zijn als u op zoek bent naar iets heel nieuws. Echter, zijn er nog enkele praktische stappen die kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat een opkomende technologie of een product de lancering bereikt. Cybersecurity hoeft niet een barrière te vormen, maar zou een integraal onderdeel van het project moeten zijn. Zorg er daarom voor dat u de CISO in een vroeg stadium op de hoogte houdt bij het plannen van de volgende technologische doorbraak voor uw bedrijf, " zegt Alexander Moiseev, Chief Business Officer bij Kaspersky.



Het volledige rapport is hier beschikbaar.