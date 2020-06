 Tijdgebrek grootste drempel voor starten nieuwe opleiding

Elf procent van de werknemers kan door gebrek aan geld geen studie volgen - Voor Nederlandse kantoormedewerkers is gebrek aan tijd de grootste belemmering om met een opleiding te starten. Bijna een derde (32 procent) van de ondervraagden ziet dit als een barrière voor de eigen kennisontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van Online Academy onder 1.003 Nederlandse medewerkers.



Ook studiekosten, de voorkeur voor leren in de praktijk of niet overtuigd zijn van de noodzaak van een studie zijn reden om van een opleiding af te zien.

Het zijn vooral mannen (zestien procent) die de voorkeur geven aan leren in de praktijk. Bovendien is de motivatie om een studie te volgen bij mannen minder dan bij vrouwen (elf procent versus zeven procent) en hebben zij het idee alles al te weten (vier procent versus twee procent). Slechts een klein percentage van de ondervraagden durft een opleiding uit faalangst (vijf procent) niet aan of zegt geen ambities (zes procent) te hebben.



Investeren in werknemers en organisatie

Het gebrek aan geld om de studie te bekostigen blijkt vooral bij vrouwen (vijftien procent versus negen procent) een drempel te zijn, al wordt de drempel lager naarmate men ouder wordt. Zo geeft veertien procent van de achttien- tot en met 34-jarigen aan dat geldgebrek de reden is om een studie aan zich voorbij te laten gaan en is dat percentage onder 55- tot en met 65-jarigen nog maar zes procent. Al vindt deze laatste groep het volgen van een opleiding vaak niet meer nodig (27 procent versus elf procent gemiddeld).

"Investeren in opleidingen van werknemers levert een organisatie veel voordelen op, zoals betere prestaties, het op de hoogte blijven van wat er zich in een vakgebied afspeelt en het vergroten van het werkplezier. Helemaal als u de nadruk legt op leren dat past bij u als persoon. De een heeft aan vijf minuten leren per dag genoeg en een ander is gebaat bij twaalf minuten. Het is belangrijk dat opleidingen en trainingen op de behoefte van werknemers worden afgestemd door bijvoorbeeld het aanbieden van modulair leren," aldus Tom Bos, directeur bij Online Academy.