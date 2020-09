 Finance professional efficiënter door coronacrisis

Om goed geÔnformeerd te kunnen blijven, is het belangrijk dat alle data volledig, actueel en realtime inzichtelijk is - De coronacrisis zorgt bij financiële afdelingen in Nederland voor een grote efficiëntieslag. 57 procent van de finance professionals geeft aan efficiënter te werken sinds maart dit jaar. Dit blijkt uit een recente peiling van fintech-bedrijf Onguard onder ruim 300 finance professionals. Deze efficiëntieslag is volgens de professionals met name te wijten aan het verplicht thuiswerken en de snelle digitalisering.



Bijna driekwart van de finance professionals (72 procent) is er tijdens de crisis achter gekomen dat er meer behoefte is aan digitalisering. Waar uit de FinTech Barometer begin dit jaar bleek dat de weerstand van medewerkers om digitaal te transformeren een grote uitdaging was, geeft 60 procent in het meest recente onderzoek aan dat er geen weerstand meer is.



Thuiswerken nieuwe norm in post-corona tijdperk

Sterker nog, dankzij de digitalisering binnen organisaties kon ruim driekwart van de financiële afdelingen (78 procent) in Nederland binnen enkele dagen goed vanuit huis worden gedraaid. Wel kwam bijna de helft (45 procent) erachter dat ze specialistische software missen om goed samen te kunnen werken. Drie op de vijf organisaties heeft hierin echter wel geïnvesteerd om zo het thuiswerken eenvoudiger te maken. Het grootste deel van de finance professionals (82 procent) vindt het thuiswerken dusdanig fijn dat ze dit graag blijven doen. Zij nemen dan ook maatregelen, zoals het leren omgaan met nieuwe technologieën, om (gedeeltelijk) thuis te kunnen blijven werken in het ‘post-corona tijdperk’. Slechts 15 procent is ervan overtuigd dat iedereen op korte termijn weer volledig op kantoor mag werken.

Marieke Saeij, CEO van Onguard: "Het is bewonderenswaardig hoe snel Nederland is omgeschakeld tijdens de coronacrisis. Waar de digitale transformatie binnen veel organisaties nog een meerjarenplan was, is tijdens de coronacrisis gebleken dat uitstellen geen optie meer is. Collega’s ontmoeten elkaar vrijwel alleen nog maar digitaal en moeten op deze manier up-to-date blijven. Het is echter wel belangrijk dat organisaties over de juiste software beschikken om alles draaiende te houden, juist nu collega’s elkaar vrijwel alleen nog maar digitaal ontmoeten. Finance professionals worden hierdoor geconfronteerd met de uitdaging om via digitale tools geïnformeerd te blijven. Om goed geïnformeerd te kunnen blijven, is het belangrijk dat alle data volledig, actueel en realtime inzichtelijk is. Zo is het met de beschikbare informatie mogelijk om (op afstand) goede beslissingen te nemen en efficiënt te blijven werken. Zo zorgt de software ervoor dat de basis op orde is en dat de finance professional altijd over de juist data beschikt om zowel de organisatie als de klant vooruit te helpen."