 Reistijd belemmert stap naar droombaan

Eén op de drie werkenden laat droomfunctie schieten bij te lange reistijd - Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een droombaan laten schieten, omdat de reis van woonplaats naar werkplek te veel tijd kostte. Vooral voor werkende Nederlanders met jonge kinderen is woon-werkverkeer een factor bij een baankeuze.



Van hen zegt bijna driekwart dat de reistijd erg belangrijk is bij het oriënteren op een nieuwe baan. Bijna de helft van deze groep geeft aan een mooie functie zelfs aan zich voorbij te laten gaan als het woon-werkverkeer te veel tijd in beslag neemt. Daarnaast brengt 64 procent van werkend Nederland de verwachte reistijd, zoals filegevoelige routes, in kaart als zij zich oriënteren op een nieuwe carrièrestap. Dat zijn enkele opvallende uitkomsten van de Woon-Werkmonitor 2018 van Easy Way.



Auto

Dagelijks reizen miljoenen Nederlanders van en naar hun werk. De meeste van hen, zo’n zeven op de tien, doen dit met de auto. Nederlanders zijn behoorlijk veel tijd kwijt aan het woon-werkverkeer: bijna de helft geeft aan langer dan een half uur onderweg te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat voor 54 procent van de werkenden een (te) lange reistijd het plezier in hun werk substantieel vermindert. Ook onderweg houdt het werk voor velen niet op, aangezien 69 procent van werkend Nederland aangeeft dat zij ook tijdens het reizen soms tot (vrijwel) altijd mobiel bereikbaar zijn voor collega’s en zakelijke relaties.



Lange reistijd gaat ten koste van productiviteit

Ruim een derde van de forenzen geeft aan reistijd als een noodzakelijk kwaad te zien waar je niet te veel bij stil moet staan. Met name leidinggevenden, vier op de tien, zeggen door werk meer dan eens afgeleid te zijn in het verkeer. Toch zegt slechts 28 procent van de werkenden dat zij hun werkuren anders indelen om drukke tijden in het verkeer te vermijden. Bovendien voelt niet meer dan 23 procent van werkend Nederland zich wel eens genoodzaakt langer door te werken wanneer de reistijd langer uitvalt dan verwacht; de rest van de ondervraagden ervaart deze urgentie niet.

"Voor veel werkende Nederlanders heeft het woon-werkverkeer veel invloed op hoe zij hun werk beleven. Lange reistijden zijn voor een op de drie mensen zelfs reden om een mooie baan te laten schieten. Zeker door de krapte op de arbeidsmarkt is het werven van geschikt en talentvol personeel problematisch. Als u als werkgever het woon-werkverkeer zo prettig mogelijk maakt, kan dit de aantrekkelijkheid voor potentiële werknemers vergroten. Het inschakelen van een chauffeur kan dan uitkomst bieden, omdat een werknemer tijdens de reis gewoon kan doorwerken. Dat is niet meer alleen weggelegd voor topfunctionarissen, maar óók voor bijvoorbeeld salesmedewerkers die vaak onderweg zijn," vertelt Carmen Meertens, Customer Success Manager van Easy Way. "Dit biedt voordelen voor werkgevers, doordat medewerkers een veel productievere en efficiëntere werkdag hebben. Maar ook zeker voor werknemers, omdat het kan zorgen voor meer flexibiliteit én keuzevrijheid als zij zich oriënteren op een baan."



De Woon-Werkmonitor 2018 is een onderzoek verricht door PanelWizard in opdracht van Easy Way, specialist en marktleider binnen chauffeurs- en transportdiensten. Het onderzoek brengt de afwegingen en motivaties van 1.129 werkende Nederlanders ten aanzien van het woon-werkverkeer in kaart.