 IoT: vijf stappen om operationele processen opnieuw vorm te geven en resultaten te verbeteren

Zorg dat uw IoT-investeringen hun vruchten afwerpen - Een van de grote verwachtingen van de digitale transformatie is een nieuwe impuls voor de industriële sectoren. IoT (Internet of Things) of IIoT (Industrial Internet of Things) is de pijler waarop al deze hoop is gevestigd. Volgens IDC stijgen de uitgaven aan IoT de komende jaren wereldwijd met 12,6 procent.



Het rapport van IDC benadrukt ook dat dit jaar alleen al 745 miljard dollar (690 miljard euro) wordt uitgegeven aan IoT-oplossingen. Grote verwachtingen en bedragen dus. Maar hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze profiteren van het potentieel van volledige digitalisering?

Andreas Golze, Head Quality Engineering & Assurance bij Cognizant, zegt: "Door te kijken naar bestaande IoT-initiatieven en te praten met bedrijven uit verschillende sectoren, wordt één – redelijk onverwacht – ding duidelijk: waardevolle bijdragen van IoT-initiatieven zijn veel minder afhankelijk van de technologie dan van een duidelijke zakelijke koers bepalen vanaf het begin. Duurzame investeringen zijn nodig voor een omvangrijk transformatieprogramma, inclusief het herontwerpen van bedrijfsprocessen." IoT moet uiteindelijk worden gezien als een altijd aanwezig ingrediënt in de architectuur van een organisatie die operationele resultaten mogelijk maakt, zoals:

Het elimineren of verminderen van uitval van apparatuur;

Direct de juiste experts met elkaar in contact brengen om problemen aan te pakken, te profiteren van nieuwe zakelijke kansen of de efficiëntie te verbeteren;

Bescherm onmiddellijk de gezondheid en veiligheid van beheerders, chauffeurs, passagiers en gebruikers op basis van waarschuwingssignalen van apparatuur of producten. Focus op fundamenten

Het implementeren van een effectieve IoT-strategie hoeft niet moeilijk te zijn. Hieronder delen de auteurs vijf stappen om ​​sneller waarde te halen uit IoT.



1. Identificeer de mogelijke resultaten

Begin met het identificeren van mogelijke resultaten die waarde creëren voor het bedrijf en de klanten. De centrale vraag in deze drie kerngebieden moet worden beantwoord:

Is de uitkomst gekoppeld aan meetbare bedrijfsprocesstatistieken zoals orderbeheer, kwaliteitsbeheer en digitaal onderhoud die essentieel zijn voor de hele operatie?

Is de uitkomst gekoppeld aan het herontwerpen van strategische aspecten van de klantervaring? Dit kan zijn nadat een product is geproduceerd, verkocht, geïnstalleerd, gebruikt, bijgewerkt, onderhouden, gerepareerd of vervangen.

Is de uitkomst gekoppeld aan het wegnemen van eventuele wrijving bij elke klantinteractie met het merk en is het erop gericht om de ‘next-best action’ te bieden? Dat gaat meestal om aanbiedingen op basis van nauwkeurige voorspellingen die zijn afgeleid van oudere data, momentopnamen van de huidige situatie van een klant en statische klantgegevens – die de customer lifetime value (CLV) verbeteren en de kans op, adoptie, groei en retentie van klanten vergroten. 2. Gebruik een klant- en gebruikersgerichte aanpak

Zodra kritische resultaten zijn geïdentificeerd, is de volgende stap het gebruik van een klant- en gebruikersgerichte benadering om één proces tegelijk te transformeren. Denk aan de talloze zakelijke voordelen die kunnen worden behaald als een organisatie van begin tot eind een naadloos proces kan leveren – ongeacht hoeveel systemen, contactpunten, kanalen, databronnen, integraties en bedrijfs-, product- of geografische variaties worden aangetroffen.



3. Zet inzichten om in specifieke acties

Identificeer voor elk proces de bestaande IoT-signalen die data van sensor-inzichten kunnen omzetten in specifieke acties of beslissingen. Kijk naar operationele KPI’s die richtlijnen kunnen bieden, zoals bij productiviteit, kwaliteit, kosten, cyclustijd en net promoter score (NPS).



4. Gebruik een interface zonder codes

Zorg ervoor dat het businessteam – in samenwerking met IT-partners – een gebruiksvriendelijke interface kan gebruiken om elk nieuw IoT-proces samen te ontwerpen, te verbinden en samen te creëren. Daarbij is het van belang om dit interface eenvoudig te houden met zo min mogelijk code in een drag-and-drop methode. Aanpassingen die te lang duren om waarde te creëren, worden als mislukt beschouwd, zelfs als ze uiteindelijk waarde opleveren. No-code of low-code tools kunnen sneller waarde opleveren.



5. Resultaten continu verbeteren

Zoals alle initiatieven die zijn ontworpen om blijvende waarde te genereren, is IoT-integratie geen eenmalige onderneming die daarna voor eens en altijd wordt voltooid. Herhaal of pas het geheel daarom aan met het beste van PDCA (plan-do-check-act) om de resultaten continu te verbeteren.

Golze: "Internationale fabrikanten in verschillende industrieën hebben deze aanpak gevolgd om hun operationele en productsignalen om te zetten in nieuw ontworpen end-to-end processen met aanzienlijke resultaten. Volgens het bovengenoemde rapport van IDC, gaf de maakindustrie in 2019 naar verwachting 197 miljard dollar uit aan IoT-oplossingen. Door deze vijf stappen te volgen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat deze investeringen hun vruchten daadwerkelijk afwerpen."