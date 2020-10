 Werkzoekers vinden tattoos en piercings bij sollicitatiegesprek geen probleem

Bij twijfel: bedek uw tattoo - Als u gaat solliciteren, hoeft u niet eerst uw tattoos en piercings te bedekken. Dat is althans de mening van bijna 90 procent van de bezoekers van Sollicitatiedokter.nl, zo blijkt uit recent onderzoek van het platform. Slechts 12,5 procent van de Sollicitatiedokter-bezoekers vindt dat werkzoekers hun tattoos en piercings wél moeten verbergen bij een sollicitatiegesprek.



Aan het onderzoek deden 281 mensen mee. Afgetekende cijfers, zou u denken. Toch leggen recruiters Jesse Geul en Xandra Drost aan Sollicitatiedokter.nl uit dat u als sollicitant er goed aan doet tattoos en piercings voor een gesprek toch te bedekken.

"Ik heb niet meegedaan aan dit onderzoek," vertelt freelance recruiter Xandra, "maar als ik dat had gedaan, had ik bij de 90 procent gezeten die een tatoeage en een piercing prima vinden. Toch merk ik bij opdrachtgevers soms dat zij er anders in staan. Zij willen een bepaalde representativiteit uitstralen en kunnen die uitstraling niet met tattoos en piercings rijmen."



Het levert u niets op

Jesse Geul, die als recruiter bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst werkt, zit in hetzelfde kamp als Xandra. "Persoonlijk zou ik nooit iemand afwijzen omdat hij of zij een piercing of tatoeage heeft, zolang die binnen de perken blijft. Maar ik zou werkzoekers toch aanraden nog eens goed na te denken voor ze op sollicitatiegesprek gaan zonder hun tattoos en piercings te verbergen.

Het gaat u namelijk niets opleveren, tenzij u solliciteert in de creatieve sector misschien. En de kans bestaat nog altijd dat iemand wel aanstoot aan tattoos en piercings neemt. Speel dus op zeker en bedek uw tatoeages en piercings voor u naar uw sollicitatiegesprek afreist."



Een bepaalde indruk

Dat er nog altijd mensen bestaan die tattoos en piercings bij een sollicitatie onacceptabel vinden, blijkt uit de reacties die in het Sollicitatiedokter-onderzoek werden achtergelaten.

Alhoewel de anti-tattoo en piercing bezoekers in de minderheid zijn, liegen hun reacties er niet om. "Heeft geen direct een bepaalde indruk, zegt een respondent, die daarmee impliceert dat de bepaalde indruk beslist geen goede is. "Piercings en tatoeages zijn iets voor in het privéleven, die hoeven niet zichtbaar te zijn tijdens een sollicitatiegesprek," vindt een ander.



Afleidend

Naast werkzoekers, namen ook mensen aan de andere kant van het sollicitatiegesprek aan het onderzoek deel. "Ik neem regelmatig gesprekken af en vind piercings en tatoeages daarbij afleiden van waar het sollicitatiegesprek omdraait", laat een anonieme recruiter in het onderzoek weten.



Bij twijfel: bedekken

Al met al adviseert Sollicitatiedokter werkzoekers om bij twijfel hun tattoos en piercings te bedekken. "Het nieuwe onderzoek geeft aan dat mensen tegenwoordig nauwelijks aanstoot nemen aan tattoos en piercings", vertelt Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels. "Toch is er nog altijd een groep mensen die ze wel als ongepast ervaren. Daarom is ons advies om tatoeages en piercings te verbergen wanneer u ergens gaat solliciteren. Die moeite kan zomaar beloond worden. Als u representatief overkomt, kan dat immers net het laatste zetje richting een nieuwe baan betekenen."

Eekels vervolgt: "Alleen als u gaat solliciteren bij een baan waar u zeker weet dat een tattoo of een piercing gewaardeerd wordt, kunt u dit advies negeren."