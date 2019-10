 Een vijfde keurt tattoos op kantoor af

Hoger management heeft vaker een tattoo - 35 procent van werkende Nederlanders (achttien+) heeft een tatoeage. Dat blijkt uit onderzoek van Viking. In 2017 vermelde de NOS nog dat een op de tien Nederlanders een tatoeage had. Wat opvalt in die onderzoekscijfers is dat onder de achttien-34-jarigen maar liefst 50 procent een tatoeage heeft.



En dat meer dan twee derde van hen geregeld direct contact met klanten heeft. Het schetst een scenario waar tatoeages op de werkplek geen taboe meer zijn. Maar is dat ook zo?

De populariteit van tattoos is niet meer weg te denken. In Nederland volgen we landen als de VS en het VK op de voet. De prognose is dan ook dat het over een aantal jaar excentrieker is om een persoon zonder tattoo tegen het lijf te lopen dan iemand met tatoeages.



Tattoos op de werkplek

Hoewel tatoeages door het overgrote publiek geaccepteerd worden, is voor negentien procent van werkend Nederland een zichtbare tattoo op kantoor toch nog echt een doorn in het oog. En veertien procent van bedrijven verbiedt zichtbare tatoeages.

Een klein percentage ondervindt er ook een hevige consequentie van. Van de mensen met een tatoeage werd vier procent ontslagen als direct gevolg van hun tattoo. Bij mannen ligt dit aantal twee keer zo hoog als bij vrouwen (6,0 procent vs. 2.55 procent). En hoewel dat specifieke percentage laag licht, ondervindt een op de drie werknemers andere negatieve gevolgen als direct resultaat van hun tatoeage.

Mieke Ripken, VNO-NCW en MKB-Nederland, vindt een derde een hoog percentage, maar voegt daaraan toe: "De ene tatoeage is de andere niet en dat geldt ook voor de werkgever en de functie. De aard van de afbeelding en de plek van de tatoeage kunnen daarbij een rol spelen; sommige tatoeages kunnen bijvoorbeeld aanstootgevend zijn."



De meest voorkomende negatieve gevolgen zijn:

Verplicht de tattoo moeten bedekken (twaalf procent)

Ongemakkelijk situaties waardoor de persoon zelf de tattoo wilde bedekken (acht procent)

Baan of promotie gemist wegens tattoo (zeven procent) Starters en tatoeages

Dat starters op de arbeidsmarkt meer open staan voor de toegevoegde waarde van tattoos wordt onderstreept door het feit dat zij met 32 procent aangeven een positieve indruk te hebben van mensen met een zichtbare tatoeage op het werk. Het hoogste percentage van alle leeftijdscategorieën die wij onderzochten. Ter vergelijking, maar zes procent van de 45-55+ leeftijdscategorie had een positieve indruk van zichtbare tatoeages op de werkvloer.

De statistieken veranderen een beetje als we kijken naar de interactie tussen de jongeren en ouderen in het werkveld. Wellicht dat het optimisme en de open mindset van de jongeren voor meer frictie zorgt. 45 procent van jongeren (achttien-24 jaar) zegt negatieve gevolgen te hebben ondervonden als direct gevolg van hun tatoeage in vergelijking tot zeventien procent van 45-55-jarigen en 3.5 procent van 55-plussers. Wellicht kiezen jongeren vanwege hun liberale visie op tatoeages er vaker voor een zichtbare tattoo te zetten die als aanstootgevend gezien kan worden?



Naast leeftijdscategorieën bekeek ons onderzoek ook het verschil tussen de posities op de werkvloer. Hier kwamen een paar interessante verschillen naar voren. Zo is de kans dat iemand in hoger management (22 procent) een tatoeage heeft groter dan bijvoorbeeld junior personeel (vijftien procent). Daarbij is hoger management ook sterker in hun overtuiging dat hun tatoeages een positieve invloed hebben op anderen (61 procent). Maar dertien procent van junior personeel denkt hier hetzelfde over.

Opvallend is dat men als manager wel meer negatieve effecten van hun tattoo ervaart. Bijna een kwart zegt dat ze gevraagd zijn om hun tattoo te verbergen. "Er kunnen specifieke omstandigheden zijn waarin een werkgever een werknemer vraagt om zijn tatoeage te bedekken. Bij de politie bijvoorbeeld zijn tatoeages op opvallende plaatsen op het lichaam taboe onder het mom van ‘lifestyle neutraliteit’. En zo zijn er meer functies/momenten/tatoeages die ertoe kunnen leiden dat de werkgever de werknemer vraagt om die te bedekken," aldus Ripken.



De ene tattoo is de andere niet

De wereld van tattoos is groot en divers en niet alle tatoeages kunnen over een kam geschoren worden.

Zoals we eerder constateerden heeft 35 procent van volwassen Nederland een tatoeage. Echter is bijna 2/3 van deze tatoeages niet zichtbaar op kantoor.

Van de zichtbare tatoeages wilden we graag begrijpen of de stijl, grootte en lichaamsdeel waar de tatoeage is gezet uitmaakt met betrekking tot hoe tatoeages ontvangen worden. Onze onderzoeksresultaten laten het volgende zien:

De enkel of voet is de meest geaccepteerde plaats voor het dragen van een tattoo op kantoor. Deze plek wordt verkozen boven benen of torso. Meer dan een kwart (27 procent) vindt dat een luidruchtige tattoo op de pols, handen of vingers geen plek heeft op kantoor. Dit percentage verlaagt naar een op de tien als het gaat om een kleine, minimalistische tatoeage op deze plek. Twee op de vijf (41 procent) denkt dat opzichtige/luidruchtige tattoos in de nek, het gezicht, of hoofd niet op kantoor thuishoren. Dit percentage verlaagd naar een op de vijf als het gaat om een kleine/modeste tatoeage op dezelfde plek. Toekomst van tatoeages op de werkvloer

Over het algemeen denkt een op de drie werknemers dat de perceptie van tattoos op kantoor in de toekomst zal verbeteren. En in het huidige klimaat is dat maar goed ook, want met de krapte op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers gemakkelijk de perfecte kandidaat mislopen alleen omdat deze toevallig een tatoeage heeft die mogelijk niet geheel bij de bedrijfscultuur past.