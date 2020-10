  Een op drie IT-verantwoordelijken: organisatie maakt ineffectief gebruik van cloudtechnologie

Gebrek aan kennis en ervaring grootste uitdaging voor verdere cloudadoptie - Maar liefst 35 procent van de Nederlandse IT-verantwoordelijken zegt dat zijn organisatie op dit moment de mogelijkheden van cloudtechnologie niet optimaal inzet. Dit blijkt uit onderzoek van Bauhaus onder 550 C-level IT-beslissers in de sectoren maakindustrie, dienstverlening en overheidsdiensten, uitgevoerd door PanelWizard.



Als grootste uitdaging voor effectieve cloudadoptie binnen hun organisatie noemt 32 procent van de ondervraagden een gebrek aan kennis en ervaring met de cloud. Andere oorzaken zijn lastig te migreren legacy systemen (25 procent) en een niet eenduidig geformuleerde cloudvisie (negentien procent). "De afgelopen tien jaar zijn de zakelijke mogelijkheden van de cloud enorm toegenomen. Niet naar de cloud gaan is geen optie meer, zelfs met AS400 monolithen kan u naar de cloud! Alle tooling om dit mogelijk te maken is er," zegt Michael Ataman Business Line Owner Cloud Adoption bij Bauhaus. "Wij zien dat veel organisaties zich wel bewust zijn van de ontwikkelingen op dit gebied, maar het lastig vinden hun oude werk- en denkwijze effectief aan te passen". Uit het onderzoek blijkt dat hier nog voldoende ruimte ligt. Zo zegt één op de drie C-level IT-beslissers dat hun organisatie haar digitale werkwijze heeft aangepast om de mogelijkheden van cloud optimaal te benutten.



Cloudstrategie

Ondanks dat 64 procent van de respondenten stelt dat IT de meeste waarde toevoegt bij de ontwikkeling van producten en diensten, zegt 22 procent van hen dat de uitvoerende afdelingen en IT niet op één lijn zitten wat betreft de implementatie van cloudtechnologie. Dit lijkt voornamelijk te liggen aan de overkoepelende cloudstrategie. Niet alleen ontbreekt deze bij achttien procent van de organisaties, ook stelt 28 procent van de ondervraagden dat deze het afgelopen jaar niet is geëvalueerd, terwijl dit volgens hen wel had gemoeten. Ataman: "Zonder een duidelijke visie en bijbehorende strategie is succesvolle cloudadoptie ontzettend lastig. Zowel het implementeren van een duidelijke cloudstrategie als nieuwe technologieën vraagt om brede en diepe kennis, welke de meeste organisaties niet in huis hebben."



Cloudgebruik

Uit het onderzoek blijkt verder dat de een combinatie van SaaS (Software as a Service) en private cloud op dit moment het vaakst door de respondenten wordt gebruikt (twintig procent). Voor SaaS in combinatie met public cloud of multicloud wordt minder vaak gekozen (beiden tien procent). In de komende jaren voorzien de respondenten echter een forse toename in het gebruik van de public cloud. Zo noemt 43 procent van hen de kans dat ze over drie jaar volledig in de public cloud werken: ‘groot’. "Met SaaS verlegt u het beheer en onderhoud buiten uw eigen bedrijf. Vaak is het de eerste stap voor bedrijven. Daarna komen PaaS en IaaS varianten te pas." Aldus Ataman.