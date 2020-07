 Helft slaapt slecht voor sollicitatiegesprek

Hoe slaapt u de nacht voor uw sollicitatie? - Bijna de helft van de mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, heeft moeite met slapen in de nacht voor hun sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter.nl.

In het onderzoek, waar meer dan 1.100 werkzoekenden aan meededen, gaf 54 procent aan wel goed te kunnen slapen.



Alle andere ondervraagden sliepen op zijn minst lichter dan gewoonlijk, maar in extreme gevallen gaven ze aan helemaal niet in slaap te kunnen komen op de vooravond van hun sollicitatiegesprek.



Laagopgeleiden

Volgens het onderzoek slapen laagopgeleiden en hoogopgeleiden ongeveer even goed voordat ze op een sollicitatiegesprek mogen komen. Laagopgeleiden lijken het zelfs iets beter te doen: mensen met een vmbo of mbo-achtergrond hebben in 56 procent van de gevallen geen slaapproblemen. Datzelfde geldt voor 50 procent van de mensen met een hbo of wo-achtergrond.

Toch hebben de laagopgeleiden die slecht slapen voor een sollicitatiegesprek eerder échte slaapproblemen. Zo slaapt veertien procent slecht en slaapt 1,3 procent helemaal niet. Bij hoogopgeleiden liggen die cijfers lager: tien procent om 0,9 procent. Hoogopgeleiden met slaapproblemen voor een sollicitatie slapen veelal gewoon licht.



Vrouwen slapen slechter

Voor de echt grote verschillen in slaapproblemen voor een sollicitatiegesprek moeten we mannelijke en vrouwelijke respondenten met elkaar vergelijken. Slechts 44 procent van de vrouwen heeft namelijk geen slaapproblemen voor een sollicitatie. Dat betekent dat 56 procent van de hen wel moeite heeft om te rusten voor zo’n gesprek.

Mannen slapen daarentegen over het algemeen prima, wanneer ze de volgende dag op sollicitatie moeten komen. Van hen geeft 64 procent aan geen slaapproblemen te ondervinden.