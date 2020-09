 Een anderhalvemeterkantoor inrichten is geen onmogelijke opgave

Hoe makt u de 1,5-meter werkomgeving mogelijk? - De anderhalvemetersamenleving werkt perfect in het park, maar in kleine en drukke omgevingen is het vaak benarder. Hierdoor is een kantooromgeving waar medewerkers dicht bij elkaar zitten in gesloten ruimtes een risico-omgeving. Dat erkent ook Jeroen de Bruijn van Creon Raamdecoratie.



Toch kunnen ondernemingen volgens hem veel doen om het risico te beperken. Het slim inrichten van het kantoor en gericht communiceren spelen volgens hem een belangrijke rol. "Het coronaproof inrichten van een kantoor lijkt een grote uitdaging te zijn, maar dat is het eigenlijk niet. Het is nu niet alsof we alles industrieel moeten ontsmetten en hermetisch moeten afsluiten. Het belangrijkste is dat u zich afvraagt hoe u de 1,5 meter-werkomgeving mogelijk maakt. Dat wil alvast zeggen dat er afstand wordt gehouden. Niet elk plekje op kantoor kan worden ingevuld. Dat is nu eenmaal de nieuwe realiteit. En dat is niet onoverbrugbaar. Denk dan bijvoorbeeld aan thuiswerken wanneer het kan, alles even herschikken, archiefkasten die al langer stof zitten te vangen verplaatsen enzovoort," geeft de Bruijn eerst even aan.



Wandelroutes beheren

Volgens de Bruijn is het vervolgens belangrijk om aandacht te hebben voor de wandelstromen op kantoor: "Zit iedereen netjes op 1,5 meter afstand? Mooi, maar dan is het nog niet gepiept. Medewerkers zitten niet de hele dag lang op hun bureaustoel. Gelukkig maar! Af en toe even de benen strekken kan ergonomische problemen voorkomen. Daar staan we nog steeds anderhalve meter achter, maar al dat drentelen houdt ook risico's in. Daarom moeten wandelstromen geordend worden. Er moeten duidelijke wandelroutes zijn zodat medewerkers elkaar niet kunnen kruisen. En waar kruisen onmogelijk te voorkomen valt, bijvoorbeeld bij het op- en neergaan van een trap, moeten er regels zijn. Voorrangsregels. Duidelijke wachtstrepen. Laat u gerust inspireren door de verkeersregels. Ten slotte moet u aandacht hebben voor medewerkers die in de omgeving van zo'n wandelroutes werken. Als een afstand van 1,5 meter hier onmogelijk te garanderen is, hebben zij extra bescherming nodig. Vloer- of opzetwanden zijn dan een goed idee."



Een duidelijke communicatiestrategie

"Het is natuurlijk niet voldoende dat er regels zijn, maar deze regels moeten ook duidelijk worden overgebracht. De verkeersregels staan bijvoorbeeld ook duidelijk in een wetboek en dan wordt alles nog eens gecommuniceerd met pictogrammen en verkeersborden. Zo moet het ook op kantoor. Aan de ingang van het gebouw staan de regels nog even duidelijk genoteerd. Intern werkt u met duidelijke pijlen, stopstrepen en symbooltjes die bijvoorbeeld aangeven wie eerst de trap op of af mag. Ook andere instructies moeten duidelijk zijn. Geef aan dat de handen moeten worden gewassen na het toiletbezoek. Maar overdrijf natuurlijk niet want anders missen zo'n pictogrammen hun effect," legt de Bruijn uit.



Ruimtes voldoende verluchten

"Met deze maatregelen zorgt u ervoor dat iedereen correct afstand houdt. Dat is belangrijk want het besmettingsrisico is het grootst bij grote druppels en die komen zelden verder dan 1,5 meter. Daarnaast geeft het RIVM aan dat het er momenteel niet op lijkt dat kleine druppels de ziekte overdragen. Volgens het RIVM bevatten de kleine druppeltjes wel het virus, maar in een onvoldoende mate om iemand te infecteren. Ventilatiesystemen zoals aircosystemen mogen daarom nog steeds worden gebruikt, maar een goede natuurlijke ventilatie blijft wel aangewezen," sluit de Bruijn het gesprek af.