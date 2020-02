 Diversiteit in Raad van Commissarissen neemt gestaag toe

Van de toezichthouders in Nederland is 30 procent vrouw - Het aandeel vrouwen binnen Raad van Commissarissen bij Nederlandse bedrijven is op dit moment 30 procent, zo blijkt uit recent onderzoek van Korn Ferry.Hoewel de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Nederlandse Raad van Commissarissen met negen procent is toegenomen ten opzichte van 2015, blijft het percentage van 30 procent achter bij het Europese gemiddelde van 34 procent.



Alleen Spanje (25 procent), Zwitserland (22 procent) en Oostenrijk (twintig procent) scoren lager dan Nederland. Frankrijk voert de lijst aan met 45 procent vrouwelijke toezichthouders, gevolgd door Zweden en Italië (beide 43 procent). Frederika Tielenius Kruythoff, managing director Executive Search bij organisatie-adviesbureau Korn Ferry, is verdeeld enthousiast over de recente cijfers: "Hoewel Nederland voldoet aan het SER-advies van 30 procent vrouw in de Raad van Commissarissen, valt nog winst te behalen. Meer diversiteit - ook bijvoorbeeld op het gebied van leeftijd en achtergrond - verhoogt nu eenmaal de kwaliteit van het toezicht, zo wijst onderzoek uit."



Nationaliteit

De diversiteit wat betreft nationaliteiten in Nederland behoort tot de top drie in Europa, samen met Zwitserland en België. 47 procent van de toezichthouders heeft de niet-Nederlandse nationaliteit ten opzichte van het Europese gemiddelde van 38 procent. De overige helft toezichthouders in Nederland is geleidelijk verdeeld over Europese -anders dan Nederlandse- afkomst en nationaliteit buiten Europa.



Leeftijd

Met gemiddeld 63 jaar is de Nederlandse toezichthouder de oudste van Europa. Deze leeftijd is de laatste vijf jaar stabiel. Nederland behoort, samen met Duitsland en Spanje, tot de Europese landen met de grootse leeftijdskloof tussen mannen en vrouwen als toezichthouders. Deze bedraagt meer dan zeven jaar.