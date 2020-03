 Beveiliging cloudverbindingen niet hoog op de agenda bij IT-beslissers in finance

Zonder een optimale beveiliging lopen organisaties grote risico’s - Financiële instellingen hebben moeite om de veiligheid, beschikbaarheid en prestaties van applicaties te waarborgen. Slechts een op de tien IT-beslissers bij financiële organisaties geeft aan dat hun cloudverbindingen optimaal beveiligd zijn en zeventien procent vindt de beveiliging zelfs onvoldoende.



Dat blijkt uit onderzoek van Telindus en Ciena onder bijna 300 IT-beslissers. Zorgelijke cijfers, juist omdat compliance en data-integriteit voor financiële instellingen zo belangrijk zijn. Zonder een optimale beveiliging lopen organisaties grote risico’s.



Connectivity als enabler voor de financiële sector

In de financiële sector neemt momenteel bijna de helft (49 procent) van de IT-beslissers clouddiensten af en draait gemiddeld 30 procent van de applicaties in de public cloud. Naar verwachting zal dit percentage de komende jaren verder toenemen. De digitale transformatie waarin financiële instellingen momenteel verkeren trekt een zware wissel op de IT-infrastructuur en de beheerders. De vraag uit de markt, ondersteund door richtlijnen zoals PSD2, vragen instellingen bijvoorbeeld om gegevens te kunnen delen met derden. Verbindingen moeten daarom flexibel zijn maar tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan van de beveiliging en dat vraagt het nodige van de connectiviteit.

Craig McMillan, EMEA Systems Engineering Director bij Ciena: "In de financiële sector zijn informatiebeveiliging en het reduceren van latency topprioriteiten. Ciena’s optische encryptie-oplossingen voorzien in de databeveiliging die financiële instellingen nodig hebben om in-flight, dus tijdens de data-overdracht, versleuteling te garanderen met een minimale latency."



Connectivity future proof

Joris Leupen, Managing Director bij Telindus Nederland: "Uit onderzoek blijkt dat financiële instellingen vaak niet over voldoende kennis en mensen beschikken om het complete connectivity-vraagstuk adequaat te adresseren. Security- en IT-managers gaan ervan uit dat de data ‘by design’ versleuteld wordt op de applicatie laag. Dit is een gevaarlijk uitgangspunt. Er hoeft maar één niet beveiligde of niet up-to-date applicatie tussen te zitten en je loopt als organisatie achter de feiten aan. Door een menselijke of technische fout kan privacygevoelige informatie letterlijk op straat komen te liggen, met financiële- en reputatieschade tot gevolg. De oplossing zit in de combinatie van beveiliging op de connectivity- en applicatie laag. Beveiliging op de connectivity laag staat altijd aan waardoor er geen vergissingen mogelijk zijn op dit domein. Een veilige en snelle connectivity maakt verbindingen toekomstbestendig en vormt daarmee het fundament voor een betrouwbare IT-infrastructuur."