 Een op vijf stoort zich aan partner wanneer ze samen series kijken

29 procent kijkt series het liefst alleen - Maar liefst 21 procent van de Nederlanders ergert zich aan zijn of haar partner wanneer ze samen een serie kijken. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.078 Nederlanders met een relatie, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden kijk een derde daarom zijn favoriete serie(s) het liefst alleen.



Ondanks dat vrouwen zich tijdens het Netflixen even vaak aan hun partner ergeren als mannen, zitten zij veel liever alleen voor de buis (34 procent) dan mannen (24 procent). "Ik vind het zelf enorm vervelend om gestoord te worden tijdens een ontspannen bankavond," zegt Abel Baas van VPNdiensten.nl. "Mijn favoriete series kijk ik daarom het liefst alleen. Natuurlijk vind ik het gezellig om samen te Netflixen, maar dan kies ik liever voor een serie die lekker wegkijkt. Zo beperkt ue ergernissen over en weer."



Televisieperikelen

Een andere manier om eventuele televisieperikelen te beperken, is door minder te bingewatchen. Maar liefst zestien procent van de respondenten vindt namelijk dat zijn partner te vaak- en/of te lang naar series kijkt. Mannen (twintig procent) storen zich hier opvallend vaker aan dan vrouwen (dertien procent). Verder blijkt uit het onderzoek dat de spanningen niet alleen tijdens het serie kijken hoog oplopen. Zo vindt zeven procent het vervelend dat hun partner bijna altijd besluit waar ze naar kijken. Acht procent van de ondervraagden zegt dat ze vanwege Netflix en/of andere streamingdiensten zelfs weleens ruzie hebben gemaakt met hun partner. Baas: "Streamingdiensten spelen een steeds grotere rol in ons leven. Voor u er erg in hebt, verslijt u op één avond een half seizoen van een spannende serie. Dat dit problematisch is, blijkt wel uit het aantal ruzies dat hieruit voortkomt. Pas dus op dat u niet verdrinkt in het gemak van streamingdiensten, want het is het niet waard."



Netflix cheating

Naast bingewachten en de baas spelen over de afstandsbediening, kan ook Netflix cheating funest zijn voor een relatie. Maar liefst achttien procent van de Nederlanders geeft toe weleens gecheat te hebben met een serie. Met name jongeren onder de dertig jaar (34 procent) kijken wel eens vooruit zonder hun partner, tegenover slechts elf procent van de zestigplussers. Baas: "Ik moet toegeven dat ik mezelf hier ook weleens schuldig aan heb gemaakt. Sommige series zijn gewoon erg verslavend. Toch is het niet netjes alleen verder te kijken, want afspraak is afspraak. Maar als u het écht niet kunt laten, moet u wat mij betreft dezelfde aflevering nogmaals met uw partner kijken. Zonder te spoilen uiteraard, want dat is de grootste zonde die u kunt begaan."