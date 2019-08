Vijf slimme manieren die u helpen uw concurrenten te overtreffen Analyse en visualisatie bieden serieus concurrentievoordeel - Er loopt een rode draad door de bedrijfsvoering van ondernemingen die vandaag de dag het zakelijke landschap domineren. Of dat nu techreuzen zijn, zoals Amazon en Google, of branchespecifieke helden, zoals Netflix in entertainment en UPS in pakketbezorging - het zijn allemaal datagestuurde bedrijven.



Deze ondernemingen gebruiken analyse en visualisatie om klanten, branchetrends én hun eigen bedrijf beter te begrijpen - en dit geeft hen een serieus marktvoordeel.



Enkele voorbeelden. Bedrijven met geavanceerde mogelijkheden voor data-analyse:

behoren twee keer vaker tot de financieel best presterende bedrijven in hun branche.

gebruiken twee keer vaker data bij het nemen van beslissingen.

maken beslissingen vijf keer sneller dan hun concurrenten.

Nu klinkt dit allemaal geweldig, maar wat betekent het eigenlijk om een ​​datagedreven bedrijf te zijn, en hoe leiden deze bedrijven de markt met data?



Volgens Baptiste Jourdan, mede-oprichter van Toucan Toco zijn de antwoorden hierop te vinden in de vijf kenmerken (met voorbeelden) die typerend zijn voor datagedreven bedrijven om de concurrentie te overtreffen.



1. Ze onderscheiden en voorspellen als eerste markttrends

Het ontdekken (of nog beter: creëren) van een trend in de markt vóór de concurrentie dit doet geeft vanzelfsprekend een enorme voorsprong.

Jourdan: "Het analyseren van klantdata zoals inkooptrends, browsegeschiedenis, sociale activiteit en sentiment levert ontzettend waardevolle inzichten op. Het haalt het giswerk uit het onderscheiden van markttendensen en vervangt het door concreet marktonderzoek. Met dit bewijs kunnen bedrijven begrijpen wat er in hun branche gebeurt en snel de beste kansen benutten."



Dit first-mover voordeel stelt bedrijven in staat om een ​​sterke positie bij klanten te verwerven vóórdat de concurrentie is gearriveerd - en dat vertaalt zich in meer verkoop en klantloyaliteit. Ook Britse kledingretailer Very.co.uk gebruikt trendvoorspellende bedrijfsanalyses om hun marketingstrategie te ondersteunen. Het bedrijf combineerde bestaande klantgegevens met locatiespecifieke weergegevens. Het resultaat: gepersonaliseerde productaanbevelingen op basis van het weer op de locatie van elke klant. De retailer gaf meer dan 1,2 miljoen gepersonaliseerde advertenties weer aan klanten, die naar schatting £5 miljoen opleverden. Wanneer bedrijven dit soort trends kunnen voorspellen en identificeren, weten ze waar ze hun inspanningen het beste op kunnen richten.



2. Ze identificeren verbeteringen van de customer experience

Data-analyse en visualisatie gaan volgens Jourdan ook verder dan marketingstrategieën: "Bedrijven gebruiken bedrijfsanalyses ook om hun klantervaring te verbeteren. Het analyseren van klantinteracties - via transactiegeschiedenis, browsegedrag, klantenservice kanalen, enz. - legt nieuwe en onverwachte kansen om de klantenservice te verbeteren bloot. Door de bevindingen vervolgens met behulp van datavisualisatie en storytelling te communiceren naar bredere teams, begrijpt iedereen - van ontwerpers, ontwikkelaars tot klantenservice - waar de klantervaring verbeterd kan worden."



American Express analyseert bijvoorbeeld meer dan 100 variabelen in de transactiegegevens van haar klanten om toekomstig gedrag te begrijpen en te voorspellen. Met deze informatie kunnen ze problemen voorspellen zoals churn en slechte klantervaring.

Het bedrijf beweert zelfs zijn Australische markt zo goed in kaart te hebben, dat het 24% van de rekeningen kan voorspellen die binnen vier maanden zullen sluiten. Met behulp van deze informatie kunnen ze identificeren waarom klanten zullen afhaken en verbeteringen aanbrengen. Bovendien kunnen ze risicoklanten targeten met deals, herinneringen en verbeterde services.



3. Ze maken betere beslissingen

Stel u eens voor dat je beslissingen moet nemen op basis van slechts de helft van de beschikbare informatie. Dat resulteert in veel giswerk en twijfel, en de kansen op een goed resultaat zijn klein.De voorlopers van de digitale transformatie daarentegen, maken gebruik van bedrijfsanalyses en visualisatie om slimmere beslissingen te nemen.



Datavisualisatie verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk. Wanneer gegevens in een hele organisatie beschikbaar én begrijpelijk zijn - bijvoorbeeld via een bedrijfsdashboard - hebben werknemers toegang en de informatie die ze nodig hebben om kritische beslissingen te nemen. Het uitrusten van werknemers met de juiste informatie verhoogt hun kansen op succes aanzienlijk.



Ook bezorgservice UPS gebruikt data om medewerkers te faciliteren betere beslissingen te nemen. Door snelheid, richting, verkeersupdates, weer en andere statistieken bij te houden, ontwerpt het de meest effectieve routes voor zijn 46.000 man sterke delivery fleet.

Omdat de datavisualisatie realtime geupdate wordt, kunnen bestuurders betere route keuzes maken en meer pakketten bezorgen, in plaats van tijd in het verkeer te verspillen.



4. Ze maken sneller beslissingen

Gebrek aan data tijdens de besluitvorming leidt vaak tot iets dat beslissingsverlamming wordt genoemd - een toestand waarin mensen lang over een beslissing doen omdat ze niet zeker zijn. Op macroniveau kan beslissingsverlamming het hele bedrijf vertragen. Maar zelfs in de dagelijkse praktijk belemmert elke langzame beslissing de productiviteit van werknemers.



"Uit onderzoek blijkt dat mensen visuele gegevens 60.000 keer sneller verwerken dan op tekst gebaseerde gegevens. Door gegevens te visualiseren, kunnen werknemers het dus veel sneller begrijpen, wat leidt tot beter geïnformeerde én snellere beslissingen", aldus Jourdan.



5. Ze identificeren de juiste groeimogelijkheden

Een datagedreven bedrijfsvoering draait niet alleen om klanten en besluitvorming, maar maakt ook duidelijk wanneer er belangrijke strategische beslissingen genomen moeten worden.



Door informatie gedurende maanden en jaren bij te houden, beginnen patronen te ontstaan ​​- zoals piektijden of juist komkommertijd. Deze (herkenning van) patronen kunnen beslissingen in bijna elk onderdeel van het bedrijf beïnvloeden.

Enkele voorbeelden:

Marketingteams kunnen hun doelgroep beter identificeren en de effectiviteit van hun tactieken en campagnes meten.

Verkoopteams kunnen nieuwe invalshoeken identificeren en zich richten op seizoensgebonden verkoopcycli.

HR-teams kunnen de prestaties en betrokkenheid van medewerkers analyseren.

Financiële teams kunnen de financiële gezondheid van de organisatie in bijna realtime volgen - wachten op kwartaal- of jaarverslagen is verleden tijd.

Data(visualisatie) is de toekomst

Het mag duidelijk zijn; data speelt een enorme rol in het succes van bedrijven - van gebruikerservaring tot het voorspellen van trends tot verbeterde besluitvorming. "En degenen die ervoor kiezen om de voordelen van data-analyse en visualisatie te negeren, missen serieuze kansen", benadrukt Jourdan.



Hoe start u nu met het vinden van waardevolle inzichten in data? Data storytelling software helpt om grote hoeveelheden data op een gebruiksvriendelijke manier te visualiseren, zodat iedere gebruiker snel inzicht krijgt in de relevante KPI’s voor zijn of haar functie. Daardoor kan men zich hier niet alleen beter op richten, maar kunt u ook beter sturen op resultaten.

