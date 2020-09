 Zoekvraag naar waterflessen verzesvoudigd in vijf jaar

Milieubewustzijn groeit - In Nederland wordt momenteel zes keer zo vaak gezocht op ‘waterfles’ als vijf jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Loopper. Dat is eveneens te merken aan het aantal verkochte flessen, want de stijging op dat gebied zet nog steeds door. Ook in de B2B-sector is de markt de afgelopen jaren sterk gegroeid. Van 2018 t.o.v. 2019 zijn de verkopen van herbruikbare waterflessen met 40 procent gestegen.



De populariteit in zoekmachines van herbruikbare waterflessen stijgt niet alleen in ons land. Loopper heeft ook onderzocht hoe het staat met de term in het Engels: reusable water bottle. Daarbij bleek dat er ook in de rest van de wereld een behoorlijke stijging in populariteit te zien is. Tussen 1 maart 2015 en 1 maart 2020 steeg het aantal zoekopdrachten met zo’n 200 procent naar drie keer het oorspronkelijke zoekvolume.



Infographic op basis van onderzoeken

Waarom zijn waterflessen in de mode? Om het succes van dit accessoire en de redenen voor het fenomeen te verklaren, heeft Loopper een infographic gemaakt op basis van gegevens uit een aantal onderzoeken naar dit product, in het bijzonder het rapport van Grand View Research met betrekking tot de wereldwijde verkoop van waterflessen.



Groter milieubewustzijn

In Nederland wijst deze toename van de verkoop van waterflessen zeker op een groter milieubewustzijn van burgers en bedrijven, aangezien het gebruik van dit accessoire het verbruik van wegwerpplastic vermindert. Zoals Louise Edge van Greenpeace zei: "This is more than a fashion. It’s the start of a fundamental shift." Het is bekend dat er tegen 2050, als de dingen niet veranderen, meer plastic dan vis in de zeeën zal zijn. De enige manier om de vervuiling te verminderen is het gebruik van minder plastic, vooral wegwerpflessen. Daarom is het gebruik van de waterfles een klein gebaar dat een verschil kan maken door de gewoontes van mensen te veranderen.