 Winnaars Wereldprijs bekend: van thee die de natuur herstelt tot inkt van koffieprut

ASN steunt duurzame ondernemers met coaching, training én een prijzenpot van € 55.000 - Biologische kruidenthee van Nederlandse bodem die de natuur herstelt, milieuvriendelijke inkt van koffieprut en shampoo-capsules die CO2-uitstoot besparen. Dat zijn de duurzame startende ondernemingen die ASN Bank dit jaar beloont in het kader van de ASN Bank Wereldprijs.



Tijdens de finale in Amsterdam wisten ptthee (eerste prijs), Twenty (tweede prijs) en CaffeInk (derde prijs) de vakjury van hun businessplan en potentie te overtuigen en lieten daarmee meer dan 200 startende ondernemers achter zich, die zich afgelopen september voor de competitie hadden ingeschreven. Daarnaast kreeg ptthee ook de publieksprijs.



Pioniers voor duurzame toekomst

De thema’s waarvoor de deelnemers zich konden inschrijven waren Natuur en milieu, Klimaatbescherming en Mens en samenleving. De thema’s passen bij de missie van ASN Bank om duurzame ontwikkeling te stimuleren. "Met de ASN Bank Wereldprijs geven wij duurzame pioniers de kickstart om hun idee naar een volgend stadium te brengen," aldus Arie Koornneef, directeur van ASN Bank. "We helpen startende ondernemers groeien. Zo stimuleren we duurzame vooruitgang."



Future proof

De elf voorgaande edities van de ASN Bank Wereldprijs betekenden de doorbraak van inmiddels bekende bedrijven zoals Fairphone, Yoni en Seepje. Zij blonken in het totale proces uit in duurzame impact, innovatie en creativiteit. Maar ook schaalbaarheid en ondernemerschap zijn belangrijke pijlers voor het bepalen van de winnaars van de competitie. Juryvoorzitter Ynzo van Zanten van Tony’s Chocolonely zegt hierover: "Het was dit jaar moeilijker dan ooit om de winnaar te bepalen uit zulke sterke en diverse ondernemingen. We hebben naar de ideeën en de ondernemers zelf gekeken vanuit het toekomstperspectief van de wereld. Want: wat en wie heeft de wereld echt nodig over vijf of tien jaar? Wij geloven dat deze drie echt het verschil gaan maken."



Winnaars



Ptthee

Biologische kruidenthee van Nederlandse bodem die de natuur herstelt. Mathijs en Daan bieden Nederlandse boeren een verdienmodel rondom biodiversiteit door bloemen en kruiden te zaaien, waar zij weer kruidenthee van maken. Ze wonnen de eerste prijs (25.000 euro) en de publieksprijs (5.000 euro).



Twenty

Shampoo-capsules die CO2-uitstoot besparen. De ambities van Mirjam de Bruijn en Ilse Kwaaitaal zijn groot: 80 procent minder volume op de schappen met huishoudelijke producten en cosmetica doordat consumenten zelf water toevoegen aan de herbruikbare fles. Ze wonnen de tweede prijs (15.000 euro).



CaffeInk

Milieuvriendelijke inkt van koffieprut. Eline Leising en haar team bieden met CaffeInk een circulaire oplossing voor koffie-afval en vervangt tegelijkertijd het vervuilende carbon black pigment door pigmenten uit koffiedik te halen en daar inkt van te maken. Ze wonnen derde prijs (10.000 euro).