Webinarmoe? Acht handige tips om dat te voorkomen Goed webinar zorgt voor relevante leads - Webinars waren de afgelopen jaren al een ding en sinds de coronacrisis is de populariteit alleen maar toegenomen. U ontvangt waarschijnlijk iedere week wel een uitnodiging van bedrijven die zeggen dat ze u iets gaan vertellen dat u echt niet eerder hebt gehoord. De term ‘webinarmoe’ komt daarom steeds vaker voorbij. Logisch, maar tegelijkertijd ook erg jammer.



"Een goed webinar kan namelijk zeker een waardevolle toevoeging zijn in uw marketing- en communicatiecampagne en gehele bedrijfsvoering," zegt Frank Schröder, marketing- en communicatiemanager bij videoproductiebedrijf Quadia. "Ze zorgen echt voor relevante leads."

De term ‘webinar’ is ook veel breder dan vroeger, een containerbegrip waar marketeers en business professionals allerlei soorten online events mee bedoelen. Het potentiële publiek voor webinars is met de uitbreiding van de term óók gegroeid. Hoe voorkomt u als merk dat deze grote doelgroep, nog vóór duidelijk is om wat voor webinar het gaat, webinarmoe wordt? Hoe laat u hen überhaupt inbellen en hoe zorgt u dat zij blijven hangen?

Frank Schröder legt aan de hand van acht tips uit hoe u webinarmoeheid voorkomt.



1. Schrijf kort maar krachtige landingspagina’s

Om uw webinar te kunnen promoten is het belangrijk om te beginnen met een landingspagina waar mensen kunnen lezen waar de webinar over gaat, en waar ze zich kunnen registreren. "Het klinkt misschien voor de hand liggend," waarschuwt Schröder, "maar deel op deze pagina niet te veel tekst. Ik zie nog te vaak landingspagina’s voorbijkomen met een overload aan informatie." Het is volgens hem beter om in een aantal zinnen uit te leggen waar de webinar over gaat, wanneer het plaatsvindt en waarom het juist nu relevant is. Op deze manier triggert u de doelgroep om zich aan te melden voor de webinar. Meer informatie is op dat moment niet nodig.



2. Schrap registratiegegevens

Net als bij online shoppen moet het registratieproces niet te lang duren, want dan haken mensen af zonder iets te kopen. Of in dit geval: zonder dat ze zich registreren voor uw webinar. En dat is zonde. Vraag dus alleen om informatie die u echt nodig heeft. Schröder: "Is het echt van belang om te weten of de persoon een man of vrouw is en wat zijn adres is? Nee, maar u wil wel zijn of haar mailadres hebben zodat u de link naar de webinar kan delen!" Een eventuele bedrijfsnaam kan daarom ook handig zijn, zegt hij, maar daar kunt u bijvoorbeeld ook naar vragen als ze op het punt staan om in te bellen voor de webinar. Het is beter om zo min mogelijk informatie te vragen."



3. Vertel wat de luisteraar ervan opsteekt

Het is cruciaal in te schatten wat u denkt dat bezoekers van uw webinar kunnen leren, en hen dit ook (snel) te vertellen. Het is geen sales, volgens Schröder: "Een webinar is sowieso niet het moment om een verkooppraatje te houden over procentw bedrijf." Het is wél prima om bijvoorbeeld te vertellen over trends die u ziet in de branche. Tips en tricks doen het ook altijd goed in een webinar dus deel deze ook – mits het past bij het format van de presentatie uiteraard. Het is slim een webinar te beginnen met een overzicht van wat er allemaal aan bod komt. "Maar verschiet niet al het kruid door alle nuttige informatie in de eerste vijf minuten te geven. Zo voorkomt u dat deelnemers afhaken voordat de webinar is afgelopen. Hebt u te veel informatie voor één webinar? Dan is het misschien wel beter om er een reeks van te maken."



4. Let op de tijd

Omdat het bij een webinar makkelijker is om af te haken in vergelijking met een real life event is het belangrijk om het zo kort mogelijk te houden. Schröder: "Maximaal een uur, zodat u de aandacht van de deelnemers echt vast kunt houden." Behalve het delen van een agenda is het ook goed om aan te geven wanneer en hoe deelnemers vragen kunnen stellen. Het toestaan van een aantal vragen tijdens de webinar is goed voor de interactie met het publiek. "Geef vooral ook aan dat mensen ook ná de webinar met vragen bij u terecht kunnen. Zo moedigt u hen aan contact te zoeken met uw bedrijf, ook nadat de webinar al voorbij is!"



5. Wees selectief met de doelgroep

Een webinar organiseren kost natuurlijk tijd (en geld) van de mensen die het organiseren. Organisatoren zijn volgens Schröder daarom vaak geneigd te proberen een zo breed mogelijk publiek te trekken, om op die manier zoveel mogelijk mensen te bereiken. "Ik zou dat niet doen. Aangezien iedereen bijna dagelijks uitnodigingen voor webinars ontvangt, is het juist goed om selectiever te zijn. Kunt u de doelgroep afbakenen? Voor welke branches is het relevant? Welke onderwerpen vindt de doelgroep interessant? En is het misschien beter om twee of drie webinars te geven voor diverse doelgroepen?" Zo zal de doelgroep minder snel afhaken en geïnteresseerd blijven. "U trekt misschien iets minder deelnemers, maar de mensen die aansluiten zijn per definitie geboeid door het onderwerp. Liever één goede lead, dan tien minder goede leads, toch?"



6. Begin niet te vroeg met promotie

Promotie van webinars kan vaak later dan organisatoren van fysieke evenementen misschien gewend zijn. Webinars vergen namelijk geen reistijd, duren meestal korter en maken daarom minder aanspraak op de agenda van deelnemers. De drempel om een webinar bij te wonen is laag, waardoor deelname vaak geen drie maanden van tevoren vastgelegd hoeft te worden. Dit heeft volgens Schröder ook gevolgen voor het bepalen van een begroting. "Houd daar rekening mee door de marketing- en promotiebudgetten te bewaren tot slechts twee of drie weken van tevoren. En zelfs dan zullen sommige deelnemers tot op het laatste moment wachten vóór zij besluiten of ze deel gaan namen."



7. Doe niet alles zelf

Frank Schröder waarschuwt voor onderschatting van de taak die het inrichten van een webinar is. "U wilt natuurlijk zo lang mogelijk de aandacht van de kijker vasthouden. Daarom is de opbouw van het programma zo belangrijk. Sommige bedrijven hebben in-house experts die hier advies over kunnen geven, maar als u dat niet hebt dan raad ik aan om te zorgen voor redactionele en productionele ondersteuning." Als de webinar live is dan kunt u het namelijk maar één keer goed doen. Het zou toch jammer zijn als het die ene keer niet vlekkeloos verloopt. Professionele hulp inschakelen is daarom vaak slim. "Dan kunt u er ook op rekenen dat ze support leveren als er onverhoopt is niet helemaal goed gaat. Gratis, self-serviceplatformen bieden deze hulp vaak niet. Wat doet u bijvoorbeeld als de livestream ineens vastloopt?"



8. Kies het juiste tijdstip

Het is goed is om onderzoek te doen naar het meest geschikte moment voor de webinar. Volgens Schröder kan een gekozen tijdstip flink verschil maken voor de opkomstcijfers. "Is de doelgroep vooral in de ochtend, middag of avond actief? Plan bijvoorbeeld niet iets in tijdens lunchtijd of op maandagochtend of vrijdagmiddag, dan is de kans klein dat mensen inbellen. Twijfelt u wanneer het beste moment is? Vraag het aan de doelgroep!"



U bent er bijna, maar nog niet helemaal

Behalve bovenstaande tips zijn er nog genoeg andere zaken waar men op moet bij het organiseren van een goede webinar. Denk aan zorgen voor een representatieve host die het hele programma op een professionele manier aan elkaar praat, mooie visuals, het gebruik van de juiste tools en het ophalen van feedback van de deelnemers. Eigenlijk moet u als marketing of business professional denken als een uitgever als u webinars gaat produceren.Juist daarom is een professionele partij inschakelen om u hierbij te helpen vaak een slim idee. En omdat er nu zoveel organisaties zijn die webinars organiseren is het belangrijk om de webinar naar een hoger niveau te tillen en het op de juiste manier in te richten. Zo valt u als organisator zeker op tussen al die partijen die het net niet goed genoeg aanpakken. Webinars zijn here to stay – ook na de coronacrisis – dus waarom zou u het niet meteen goed doen?





