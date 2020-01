 Vier vereisten voor een efficiënt datacenter

Informatie essentieel voor groei - We leven in het internettijdperk waarin bedrijven een groeiende hoeveelheid gegevens moeten opslaan. Steeds meer bedrijven doen daarom een beroep op datacenters, aangezien informatie centraal staat bij de groeistrategie van elk bedrijf. Dit is dan ook de reden waarom Kingston de kernelementen heeft opgesteld waaraan ieder datacenter moet voldoen.



1. Beveiliging

Gegevens vormen een van de belangrijkste pijlers van een modern businessmodel, en informatieveiligheid is daarbij één van de belangrijkste prioriteiten. Enerzijds dient men maatregelen voor gegevensbescherming te implementeren in de fysieke omgeving. Dit bevat voornamelijk de maatregelen voor toegangscontrole (badges, biometrische toegangskaarten enzovoorts) waarmee enkel geautoriseerd personeel in contact kan komen met het datacenter. Anderzijds is het noodzakelijk dat er beveiligingstools zijn zoals gegevensversleuteling voor hardware of voor software, evenals beveiligingsoplossingen om verlies van informatie en/of beschadiging door stroomuitval te vermijden.



2. Koeling

Een geschikte temperatuur is essentieel zodat het datacenter optimaal kan presteren. Aangezien het center ononderbroken moet blijven werken, is het noodzakelijk dat een optimaal koelingssysteem wordt geïnstalleerd om te vermijden dat te hoge temperaturen de prestaties, efficiëntie en gebruiksduur van het datacenter negatief beïnvloeden. Daarnaast moet een koelingssysteem in dit geval niet alleen de temperatuur beperken en een optimale werkingstemperatuur verzorgen, het moet ook de vochtigheidsgraad controleren.



3. Opslagruimte

Doordat er meer gegevens gegenereerd worden, vragen bedrijven steeds grotere opslagoplossingen. Dankzij de technologische vooruitgang beschikken datacenters over opslageenheden (de traditionele harde- of vaste schijven) met steeds meer opslagruimte waarbij grote datavolumes zonder probleem kunnen worden bewaard.



4. Gegevensoverdracht

Opslagruimte is nutteloos als bedrijven geen snelle toegang hebben tot hun gegevens. Het is dus cruciaal dat de gegevensoverdracht (het lezen of schrijven van data) gemakkelijk kan plaatsvinden, zodat die data beter en sneller toegankelijk is. Een optimale snelheid van gegevensoverdracht tussen het datacenter en de rest van de voorzieningen is daarnaast enorm belangrijk.

"Een datacenter is een fysieke of digitale ruimte waar de gegevens, systemen en middelen worden opgeslagen die nodig zijn voor een bedrijf om correct te kunnen functioneren. Het is dus van cruciaal belang voor ieder businessmodel dat deze opslagruimte naar behoren functioneert", aldus Ferdi van der Zwaag, Team Leader Benelux bij Kingston EMEA. "Bij Kingston streven we ernaar om SSD’s te bieden met de beste eigenschappen, zowel op gebied van prestaties, beveiliging als duurzaamheid. We ondersteunen bedrijven bij het beschermen van hun bedrijfsgegevens, waarbij ze kunnen rekenen op een datacenter van topkwaliteit," voegt Van der Zwaag toe.