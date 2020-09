 Ruim een op de tien mensen vreest binnen een jaar zijn baan te verliezen

30 tot 45-jarigen het bangst voor baanverlies - Steeds meer mensen zijn bang dat ze binnen twaalf maanden hun baan verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter.nl in samenwerking met Intelligence Group. In het onderzoek werd in ieder kwartaal van 2020 aan mensen gevraagd in hoeverre ze vrezen binnen twaalf maanden hun baan kwijt te raken. Alhoewel het onderzoek over het derde kwartaal nog loopt, geeft nu ruim twaalf procent van de mensen aan daarvoor bang te zijn.



Als hun angsten gegrond blijken en deze groep niet meteen nieuw werk vindt, zou dat voor een miljoen extra werklozen zorgen. Acht procent van de respondenten is het eens met de stelling: ‘ik ben bang dat ik binnen twaalf maanden mijn baan verlies’.vijf procent is het zelfs zeer met deze stelling eens. Krijgt deze vijf procent gelijk, dan kan de Nederlandse arbeidsmarkt rekenen op 450 duizend extra werklozen. Op dit moment zijn 349.000 mensen in Nederland werkloos.



Stijging

Het aantal mensen dat bang is om op korte termijn zijn of haar baan te verliezen is bovendien aan het groeien. In het eerst kwartaal van 2020 was nog maar acht procent bang voor baanverlies. In het tweede kwartaal was dat percentage al naar tien procent gegroeid. In het derde kwartaal lijkt die trend zich voort te zetten naar twaalf procent.



Onzekerheid zorgt voor angst

Voor Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels komen de cijfers niet onverwachts. "Alhoewel het vertrouwen in de economie onder een grote groep mensen groeit, zijn er ook veel Nederlanders die nu nog niet weten of ze deze winter hun huur kunnen betalen. Voor deze groep neemt het vertrouwen in de economie eerder af.

Iedereen begrijpt dat de overheidssteun niet oneindig is en dat uiteindelijk ook de reserves van bedrijven opraken. Niemand weet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen, daarbovenop beseffen veel mensen zich dat een tweede golf nog steeds niet uitgesloten is. Al die factoren samen, zorgen voor angst onder werkenden."



30 tot 45-jarigen het bangst

Wat verder opvalt aan het onderzoek is dat vooral mensen van tussen de 30 en 45 jaar zicht steeds meer zorgen maken over het behoud van hun baan. Van die groep is nu veertien procent (zeer) bang om binnen een jaar de huidige baan te verliezen. Dat percentage is gegroeid: in het eerste kwartaal was het nog negen procent en in het tweede kwartaal elf procent.

Jongeren zijn relatief minder bang voor het verlies van hun baan. In het eerste kwartaal gaf mnegen procent van mensen onder de 30 aan bang te zijn hun baan kwijt te raken. Dat percentage groeide in het tweede kwartaal naar dertien procent en daar lijkt het ook in het derde kwartaal op te blijven steken.

Mensen van boven de 45 zijn nog minder bang. Daar ontwikkelde het percentage zich van zeven procent in het eerste kwartaal naar negen procent in het tweede kwartaal en naar verwachting elf procent in het derde kwartaal.