 De evolutie van het wervingsproces in tijden van Corona

Het is duidelijk dat recruiters buiten de gebaande paden moeten treden - Er zijn maar weinig beroepen onaangetast gebleven door het coronavirus, dat economieën over de hele wereld in zijn greep houdt. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de beroepsbevolking, maar ook voor het wervingsproces. De pandemie heeft in een rap tempo veranderd hoe organisaties werknemers aantrekken en aanwerven voor hun virtuele teams, waarbij werken op afstand het nieuwe normaal wordt.



In één klap is de manier waarop mensen werken mogelijk blijvend veranderd. Hoe beïnvloedt de coronacrisis het wervingproces in de diverse sectoren en hoe kunnen bedrijven hierop inspelen? Stéphane Brunner, Head of International Sales bij CleverConnect, legt uit.

De huidige situatie heeft mensen over de hele wereld gedwongen om hun dagelijks leven te heroverwegen, van werk tot school tot vermaak. Het is noodzaak om de plekken waar we werken en leren digitaal te transformeren, zodat we doeltreffend kunnen functioneren. Hoewel de mogelijkheid om thuis te werken een voordeel is dat veel werknemers waarderen, hebben veel bedrijven een gebrek aan infrastructuur om die mogelijkheid aan te bieden zonder dat 'de normale gang van zaken' in het geding komt. Een onverwacht gevolg van de coronacrisis is echter dat bedrijven zich de voordelen van een versneld doorgevoerde digitale transformatie realiseren. De bedrijven die technologie goed kunnen benutten om de continuïteit te waarborgen en hun bedrijfsmodel kunnen heroverwegen voor de toekomst zullen de concur

entie een stapje voor zijn. Deze uitdaging biedt een buitenkans gebaseerd op een nieuwe digitale en contactloze realiteit. Digitalisering heeft een geheel nieuwe betekenis gekregen en reikt alsmaar verder.



De impact op de wervingssector

De uitbraak van het coronavirus heeft ook een grote impact op de gehele wervingssector. Het is duidelijk dat recruiters buiten de gebaande paden moeten treden om de sector te blijven ontwikkelen. Volgens experts binnen de sector loopt 60 tot 65 procent van de sollicitatiegesprekken vertraging op, met name in de dienstensector. Aan de andere kant blijven veel bedrijven aanwerven om een vertraging in de bedrijfsactiviteiten te voorkomen. De uitbraak beïnvloedt de manier waarop we werken, maar niet wat bedrijven nodig hebben. Hierdoor blijft het wervingsproces cruciaal en moeten open vacatures nog steeds worden ingevuld om goede bedrijfsresultaten te bewerkstelligen en waarde te creëren.

In feite is er maar één ding zeker : in wat voor economie we ook leven, er blijven bedrijven werven en sommige hebben zelfs meer nieuwe werknemers nodig. HR-teams evolueren nu meer dan ooit tevoren naar moderniteit en teamwork om veilig te blijven werven zolang de situatie zich ontwikkelt. Niet alleen videovergaderingstools als Skype en Microsoft Teams, maar ook on-demand videowervingstools als Visiotalent van CleverConnect worden gebruikt om te communiceren met klanten en virtuele sollicitatiegesprekken te houden met kandidaten.



De voordelen van videowervingstools

Sollicitatiegesprekken kunnen eenvoudig digitaal worden gevoerd. Zo voorkomt u niet alleen onnodige sociale contacten, maar profiteert u ook van de andere voordelen van deze manier van communiceren. Voor zowel sollicitanten als bedrijven biedt een videosollicitatie een hoge mate van flexibiliteit en efficiëntie.

Bovendien is het met on-demand videosollicitatietools niet langer noodzakelijk voor recruiters om interviews af te nemen. Kandidaten kunnen op interviewvragen reageren op een moment dat voor hen uitkomt en recruiters kunnen deze reacties bekijken wanneer het hen schikt. Dit is tijdbesparend in vergelijking met traditionele telefonische sollicitatiegesprekken en er hoeft minder gepland te worden, zeker voor degenen die thuis zitten met jonge kinderen.

Videosollicitaties zijn tijdbesparend, leiden tot het aannemen van geschikter talent en houden werknemers tevreden en gemotiveerd. Bovenal spelen ze een belangrijke rol in het promoten van de waarden van een bedrijf en het verbeteren van de beleving van een kandidaat op een vriendelijkere, informatievere en aantrekkelijkere manier dan een advertentietekst.

Gebruik maken van videosollicaties in het wervingsproces laat kandidaten zien dat een bedrijf experimenteert met nieuwe mogelijkheden en de voordelen benut die nieuwe technologieën kunnen bieden, waardoor het nog aantrekkelijker wordt. Ook toont dit respect voor de wensen van de kandidaat, aangezien kandidaten de kans krijgen om zichzelf, hun motivaties en hun vaardigheden te presenteren zonder vrij te nemen of te reizen.



De meest effectieve manier om talent aan te trekken

De huidige arbeidsmarkt is zeer competitief en het beste talent aantrekken wordt steeds uitdagender. Bedrijven moeten hun imago als werkgever en de ervaring van sollicitanten versterken. De talloze voordelen van videosollicitaties kunnen hen hier alleen maar bij helpen. Dankzij het digitale proces zijn er zelfs in tijden van pandemie nauwelijks beperkingen bij het houden van sollicitatiegesprekken en het vinden van de juiste werknemer.