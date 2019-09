 Het aanwerven van het juiste talent en het belang van kandidaatervaring

Video wint aan belang in HR-land - Al geruime tijd woedt er een ‘war on talent’ in de rekruting wereld. De eerste uitdaging bij het wervingsprocess is om zichtbaar te zijn voor het juiste talent en hun aandacht te trekken.



Thomas Cador, Benelux Country Manager bij Visiotalent, gaat daar in dit artikel op in.



Op zoek naar informatie

De aandacht is tegenwoordig vooral op Google gevestigd, ook al wordt de zoekmachine door recruiters nog wel eens vergeten. Google vertegenwoordigt echter een hoge zichtbaarheid voor een merk – en dus ook voor het werkgeversmerk. Nog voordat de kandidaat een cv stuurt, zal hij of zij eerst een aantal beoordelingssites opzoeken van bedrijven, evenals carrièresites en vacaturesites. De content die ze daar en op sociale media vinden moet relevant en onderscheidend zijn om de interesse van toekomstig talent aan te trekken.

Het doel is om de toegevoegde waarde(n) van het bedrijf te benadrukken om de juiste profielen ervan te overtuigen dat zij in uw bedrijf willen werken.

Hiervoor moeten we evenveel aandacht aan deze kandidaten geven als dat wij van hen willen. We moeten hierin dus opzoek naar de perfecte balans.

Niet alleen gaan kandidaten op zoek naar informatie over bedrijven, ook zijn ze op zoek naar bedrijven die zich op andere manieren onderscheiden in het rekruteringsproces en belang hechten aan kandidaatervaring of ‘candidate experience’. Video interviews bijvoorbeeld, kunnen hier een groot verschil in maken.



Het belang van video interviews

Sollicitanten en recruiters zien steeds meer het nut in van video solliciaties. Uit onderzoek blijkt dat video interviews recruiters de kans geven om een kandidaat tot tien keer sneller te observeren, evalueren en beoordelen dan tijdens een traditioneel eerste gesprek. Daarnaast is de huidige generatie aan nieuw talent dat afstudeert vergroeid met technologie en zal dan ook bedrijven zoeken die vernieuwend zijn.

Video oplossingen zijn uitermate geschikt om het juiste talent aan te werven. Het biedt kandidaten de mogelijkheid meer te laten zien dan hun standaard cv – het is een perfecte manier voor kandidaten zich te presenteren en ook hun persoonlijkheid en soft skills, niet zichtbaar op een traditioneel cv, te laten zien.



Voordelen voor recruiters

Daarnaast biedt video recruitment ook vele voordelen voor recruiters. Zo is het screeningsproces korter, omdat er meerdere kandidaten tegelijkertijd geinterviewd kunnen worden. Ook is het mogelijk om de interviews nog eens terug te bekijken of naar een collega door te sturen.

Bovendien scheelt het in tijd en kosten. De kandidaat kan het video interview opnemen wanneer het hem of haar uitkomt en de recruiter kan het interview op elk gewenst moment bekijken, zonder dat er fysiek een afspraak gepland moet worden voor het eerste gesprek.

Ook trekt het gebruik van video recruitment een hogere kwaliteit van kandidaten aan. Het opnemen van een interview kan een drempel zijn, waardoor alleen echt gemotiveerde kandidaten zullen reageren.



Kandidaatervaring

Video interviews dragen ook bij aan een betere kandidaatervaring, een gegeven dat steeds belangrijker wordt. Uit een studie van Meteojob blijkt dat maar liefst 65% van de kandidaten een eerder negatief beeld heeft van het bedrijf waarvoor ze gesolliciteerd hebben, nadat ze een traditioneel selectieproces hadden doorlopen.

Video interviews kunnen bij een betere kandidaatervaring helpen. Deze vorm van solliciteren biedt voor de kandidaten namelijk een manier om de bedrijfscultuur te ontdekken en zich meer te profileren.

Voor recruiters is het mogelijk om met video oplossingen zoals die van Visiotalent een welkomst- of bedankvideo toe te voegen en om elke vraag zelf in te leiden. Bovendien zijn kandidaten sneller geneigd om zichzelf op video op te nemen als het bedrijf dat ook gedaan heeft.

Vergeet niet dat na het doorlopen van uw wervingsproces elke kandidaat een potentiële ambassadeur voor uw bedrijf is: zorg er dus voor dat u ze allemaal met dezelfde zorg behandelt.