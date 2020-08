 Manager en werkgever spelen een belangrijke rol in het creëren van een fit bedrijf

Streef naar fitte medewerkers voor een fit bedrijf - Een zittende job houdt een aantal risico's in, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat automatisch het geval moet zijn. Dat geeft ook Tom Verbeek van Bloeddrukmeterswebshop.nl aan. Volgens hem kunnen managers het een en ander doen om een fit bedrijf te stimuleren.



Hij geeft vier belangrijke tips mee voor werkgevers en managers die streven naar fitte werknemers in een fit bedrijf.



Een vrijblijvende aanpak

Verbeek benadrukt duidelijk dat het niet de bedoeling is om als een echte potentaat de klassieke bureaus door stabureaus te vervangen en allerlei regeltjes op te leggen. Hij pleit voor een stimulerende en promotende aanpak zonder verplichtingen: "Het grote probleem is natuurlijk dat een manager niet zomaar even kan binnenwandelen en zeggen: 'U bent te zwaar en dat is niet gezond, ga nu even touwtjespringen en werk dan maar een beetje verder'. Sommige mensen hebben natuurlijk wel wat meer nood aan beweging dan anderen, maar dat kunt u echt op die manier niet verkondigen. Daarom begint het allemaal bij het promoten van bewegen op het werk en dit zonder iemand te viseren, te beledigen of te verplichten. Veel mensen zijn allergisch aan moeten en ik merk voortdurend dat het beter werkt om te zeggen dat niets moet. Wie wil blijven zitten, blijft zitten. Wie wil staan, gaat aan een stabureau staan. Zo eenvoudig kan het soms zijn."



Bewegen promoten

Moeten is een taboe, maar volgens Verbeek is het wel belangrijk dat een manager het bewegen voldoende promoot: "Een vrijblijvende aanpak hoeft niet te betekenen dat u het allemaal maar op zijn beloop laat en dan maar ziet wie er al dan niet begint met bewegen. Zoals wel vaker is de rol van de manager hier gelijk aan de rol van een coach. U 'moet' stimuleren, aanmoedigen en promoten. Dat gaat van een stickertje aan de lift dat voorstelt om de trap te nemen tot een complimentje en zelf het goede voorbeeld geven."



Investeren in een fit bedrijf

"Bewegen promoten houdt ook in dat een onderneming echt wil investeren in de gezondheid van het personeel. En dat gaat echt wel verder dan het kopen van een bureaufiets die stof ligt te happen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van voordelen zoals korting op een fitnessabonnement, maar ook om het zelf organiseren van sportuitjes. Ongeveer de helft van de stilzitters zal namelijk wél sporten als de baas betaalt. Zonder de dwingeland te spelen moet er elk jaar opnieuw budget worden vrijgemaakt. En dat doet u natuurlijk met een specifiek doel voor ogen. Bij Unilever willen ze bijvoorbeeld iedereen in beweging krijgen. Bent u dan al blij als u 50 procent over de streep krijg," gaat Verbeek verder.



Doelstellingen creëren

"Net zoals u als manager harde doelstellingen nodig heeft, geldt dat ook voor het personeel. Bewegen is makkelijker als iemand een doel heeft. Sommige werknemers kunnen best wel zelf een doel verzinnen, bijvoorbeeld een aantal kilootjes verliezen. Andere werknemers moet u een handje helpen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om op het einde van het jaar tien kilometer te kunnen lopen en zich daarbij te laten sponsoren door de werkgever, familieleden en vrienden. Dan kunnen de medewerkers zelf wel een goed doel bedenken dat ze willen steunen. Wedden dat het hen niet aan motivatie zal ontbreken?" sluit Verbeek af.