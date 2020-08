 Anoniem solliciteren voor gelijke kansen op arbeidsmarkt

Anoniem solliciteren als belangrijk middel in strijd tegen ongelijke kansen op arbeidsmarkt. - TalentZ.nl maakt het vanaf 10 augustus mogelijk om anoniem te solliciteren. Kandidaten worden door werkgevers voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd om wat ze kúnnen en niet om wie ze zijn. Niet huidskleur, leeftijd of geslacht, maar talent moet de bepalende factor zijn, zegt Martijn Apeldoorn van TalentZ.nl.



Hij ziet anoniem solliciteren als een belangrijk middel in de strijd tegen ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. "In die onze aanpak staat het begrip werkgeluk centraal. Mensen worden dan primair op basis van hun talent voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd. Leeftijd, geslacht of huidskleur zijn wat ons betreft irrelevant voor het vinden van de juiste match.



Eerlijke kansen

Het aantal werkgevers dat er voor kiest om personeel primair op basis van talent te werven neemt toe. Apeldoorn: "Steeds meer mensen raken ervan doordrongen dat we gezamenlijk écht iets moeten doen aan ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. We hopen dat veel werkgevers het goede voorbeeld willen geven door bij het vervullen van vacatures anoniem solliciteren mogelijk te maken."