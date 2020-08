 Inkomsten vele sectoren blijven nog altijd achter

Restaurants en cafés nog ruim tien procent in de min - Organisaties in de reisbranche ontvingen in juli gemiddeld 21 procent minder inkomsten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook de kunstsector, restaurants en cafés zijn de coronacrisis nog lang niet te boven, blijkt uit onderzoek van Knab. De online bank analyseerde geanonimiseerde transactiedata van 167.000 bv’s en eenmanszaken.



Ondanks de versoepelingen, blijft de impact van de coronamaatregelen op kleine ondernemingen groot. Knab keek naar de inkomende transacties van bv’s en eenmanszaken tijdens de lockdown (12 maart tot 11 mei) en in de maanden juni en juli. Die data werd vergeleken met data uit dezelfde periodes in 2019.

Er zijn ook sectoren die na de lockdown weer positieve cijfers laten zien. Hotels, campings, sportscholen, kappers en schoonheidsspecialisten zagen in juli juist meer geld binnenkomen dan een jaar eerder.



Reisbureaus hebben het moeilijk, hotels en campings in de plus

De circa 600 ondernemers in de reisbranche die bankieren bij Knab, zagen hun inkomsten tijdens de lockdown ruim halveren. Ook toen Nederland in juni langzaam van het slot ging, kwam er gemiddeld nog 54 procent minder geld binnen dan in juni 2019. In juli lijkt de weg omhoog ingezet; de reisbureaus en -organisaties ontvingen de afgelopen maand ‘slechts’ 21 procent minder geld dan in dezelfde periode vorig jaar.

Knab bekeek ook de omzet van hotels, vakantiehuisjes en campings (logiesverstrekkers). Die misten tijdens de lockdown nog 36 procent van de omzet, maar ontvingen in juli gemiddeld elf procent meer geld dan een jaar terug. Dit is een duidelijk gevolg van het feit dat Nederlanders nu vooral in eigen land op vakantie gaan.



Bloedrode zomer voor de kunstsector

Ondernemers in de kunstsector merken de grootste economische gevolgen pas ná de lockdown. Kunstenaars, artiesten en theaters - die vaak floreren tijdens een zomer vol met festivals - zitten zonder werk. Bijna 6.000 ondernemers in deze branche hebben een bankrekening bij Knab. Tijdens de lockdown bleef het inkomensverlies nog enigszins beperkt tot vijftien procent. In juli verdubbelde dat percentage tot 31 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.



Restaurants en cafés nog ruim tien procent in de min

Tijdens de lockdown ontvingen cafés en restaurants respectievelijk 58 procent en 36 procent minder geld dan een jaar eerder. Vanaf 1 juni mochten zij - met verschillende beperkingen - de deuren weer openen. De ruim 800 café- en restauranteigenaren die bankieren bij Knab, zagen hun omzet na de lockdown weer aantrekken, maar de inkomsten halen het nog niet bij de cijfers van vorig jaar. Bij de cafés kwam in juli dertien procent minder geld binnen dan een jaar eerder, bij de restaurants elf procent.



Wellness, sportscholen en detailhandel draaiden beter dan vorig jaar

Kappers en schoonheidsspecialisten (+zes procent) en sportscholen (+negen procent) - twee branches die tijdens de lockdown nog flinke verliezen leden - zagen in juli gemiddeld meer geld binnenkomen dan een jaar terug.

De detailhandel scoort de hele coronacrisis al goed, met de online detailhandel (webwinkels) als uitschieter. Tijdens de lockdown ontvingen bv’s en eenmanszaken in die sector gemiddeld 43 procent meer geld dan een jaar eerder. In juli was dat nog altijd +23 procent.