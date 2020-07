 Online sector blijkt crisisbestendig tijdens coronapandemie

Telecom- en cloudbedrijven doen goede zaken tijdens de coronacrisis als gevolg van massaal thuiswerken - De overheidsmaatregelen rondom de COVID-19-pandemie hebben ook grote gevolgen voor de ICT-sector. Dat blijkt uit een grootschalige enquête onder bedrijven die zich bezighouden met online dienstverlening en automatisering.



Brancheorganisaties Cyberveilig Nederland, Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), DHPA Trusted Cloud Experts, ISPConnect, BTG/TGG, Fiber Carrier Association (FCA) en koepelorganisatie Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) hebben deze enquête de afgelopen maanden onder hun leden uitgezet.

Meer dan honderd bedrijven hebben aan het onderzoek meegedaan. Als we kijken naar de gevolgen van de coronacrisis zien we bij de respondenten verschillende gevolgen. Het grootste deel (47 procent) van de bedrijven ervaart op korte termijn geen voor- of nadelen. Ruim een kwart heeft last van de maatregelen en ziet een omzetdaling in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Maar een ander kwart van de bedrijven ziet juist een toename van hun omzet ten opzichte van vorig jaar.



Telecom, internet en data

De bedrijven die het goed doen tijdens de COVID-19 crisis zijn telecombedrijven en bedrijven actief in de internetsector (cloud- en hostingproviders, datacenters, fiber carriers en cybersecurity specialisten). De bedrijven die duidelijk last hebben van deze crisis zijn automatiseringsbedrijven zoals consultants, kantoorautomatiseerders, system integrators en hardwareleveranciers. Deze laatste categorie is ook het meest pessimistisch over de rest van 2020 en verwacht voor 2021 niet echt een verbetering. Uit deze cijfers blijkt dat de coronacrisis dus voor elk type ICT-dienstverlener weer anders uitpakt.

Voor het derde kwartaal is de verwachting dat meer bedrijven uit de online, telecom- en automatiseringssector last krijgen van de gevolgen van de maatregelen tegen de COVID-19 pandemie. Alleen telecombedrijven voorzien nog steeds eerder een omzetgroei dan een omzetdaling. Bedrijven uit de internetsector zijn een stuk voorzichtiger in hun kortetermijnverwachting en automatiseringsbedrijven zelfs eerder negatief.

Voor het gehele jaar 2020 zijn de bedrijven uit de telecom- en online sector overwegend behoudend tot positief in hun verwachtingen en zijn automatiseerders enigszins negatief tot behoudend. Naarmate bedrijven verder in de tijd vooruit kijken, is er meer gereserveerdheid bij alle type bedrijven uit deze sectoren te zien. De automatiseerders blijken dan eerder een negatieve dan een positieve toekomstvisie te hebben.