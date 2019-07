 Vier tips voor een relaxte (digitale) zomer

Fortinet waarschuwt vakantiegangers voor onveilige netwerken - Wifi-netwerken op vakantie zijn misschien onbekend, maar zeker niet onbemind. Publieke netwerken worden veel gebruikt om contact te houden met het thuisfront of om zakelijke mail te checken. Dit biedt kansen voor cybercriminelen.



Hoe kunt u er voor zorgen dat persoonlijke gegevens niet in handen vallen van kwaadwillende? Vier tips van Fortinet om veilig de zomer door te komen:



1. Blijf verbonden, maar waak voor foute routers

Publieke wifi-netwerken maken vaak gebruik van draadloze access points en deze zijn vaak veilig, maar soms gebruiken cybercriminelen loksystemen die zich voor draadloze access points uitgeven. Als u daar argeloos op inlogt, kunnen hackers de gegevensoverdracht tussen u en een webwinkel, bank of thuisbewakingssystem onderscheppen. Dit gebeurt vaak op luchthavens en in horecagelegenheden.

Een bijkomend probleem is dat ‘smart’ apparaten automatisch naar bekende verbindingspunten zoeken, zoals uw draadloze thuisnetwerk. Bij een geavanceerde aanval wordt uw smartphone gevraagd naar welke SSID die zoekt. Als uw smartphone aangeeft dat die op zoek is naar de router bij u thuis, zegt het systeem van de hackers ‘Gelukt! Ik ben die router’. Uw smartphone, die lang niet zo slim is als zijn naam doet vermoeden, maakt vervolgens klakkeloos een verbinding.



Twee maatregelen tegen frauduleuze access points:

Vraag een medewerker op de locatie om de correcte naam (van de SSID) van het draadloze netwerk voordat je een verbinding maakt.

Installeer VPN-software op laptop of smartphone, zodat u veilige, versleutelde verbindingen kunt maken. 2. Zwakke wachtwoorden

Ondanks alle waarschuwingen gebeurt het nog steeds: veel mensen gebruiken hetzelfde wachtwoord voor alle accounts. Het vervelende is dat als een hacker één wachtwoord in handen krijgt, hij gelijk het wachtwoord voor al die accounts weet.

Hier zijn een paar dingen die u kunt doen:

Maak gebruik van een password manager. Dit is een soort van digitale kluis waarin u de gebruikersnamen en wachtwoorden voor al uw accounts kunt opslaan. Dat betekent dat u nog maar één wachtwoord hoeft te onthouden: dat voor uw password manager.

Stel een automatische herinnering in uw digitale agenda in zodat u niet vergeet om wachtwoorden om de paar weken te wijzigen.

Maak waar mogelijk gebruik van two-factor authentication (tweestappenverificatie). 3. Klik vooral niet op die ene link

Open nooit e-mailberichten van mensen die u niet kent, en klik al helemaal niet op links of bijlagen bij dergelijke mails. Wees extra op uw hoede voor e-mails met een veelbelovende of alarmerende titel, zoals een geldaanbod of een betalingsherinnering voor iets wat u nooit hebt aangeschaft.

Ook e-mails van bekenden kunnen niet zijn wat ze lijken. Cybercriminelen maken vaak gebruik van gehackte e-mailaccounts om malware te versturen naar mensen in de lijst met contactpersonen. Want dat vergroot natuurlijk de kans dat de ontvanger op links en bijlagen klikt.

Websites zijn ook niet altijd veilig. Bekijk daarom elke onbekende site kritisch. Kloppen de links en werken ze snel? Als u de muisaanwijzer op een link zet, zie u het werkelijke internetadres. Bevat het cijfers waar letters horen te staan, zoals amaz0n.com, of is het ongebruikelijk lang? Als dat het geval is moet u niet op de link klikken. De kans is dan groot dat u naar een phishing-site wordt doorgeleid die is ingericht om uw persoonsgegevens te stelen en voor identiteitsfraude te gebruiken.



4. Wees voorzichtig met social media

Het wordt al vaak gezegd, maar toch nog een keertje: weersta de neiging om op social media aan te kondigen dat u op vakantie gaat. U bent natuurlijk reuze enthousiast en wilt iedereen over de reisbestemming vertellen. Helaas bestaat de kans dat andere mensen meekijken. Daarmee loopt u de kans dat inbrekers weet krijgen van uw afwezigheid. En u zou al evenmin persoonlijke informatie over uzelf en/of gezinsleden op social media moeten achterlaten. Die kan namelijk door hackers worden misbruikt voor het opstellen van overtuigend overkomende e-mailberichten met kwaadaardige inhoud.