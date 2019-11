 Zestigplusser is zich niet bewust van gevaren openbare wifi

Hacker ligt op de loer op openbaar netwerk - Van alle Nederlandse zestigplussers die gebruikmaken van internet, verbindt 91 procent wel eens met een openbaar wifi-netwerk. Lang niet iedereen lijkt zich echter bewust van de gevaren van hackers op zo’n netwerk.



Dit blijkt uit een online enquête van VPNGids.nl naar het gebruik van openbare wifi-netwerken onder zestigplussers.



Openbare wifi

Vooral senioren die vrijwel altijd met openbare wifi verbinden wanneer die beschikbaar is, lijken zich niet bewust van cybercriminaliteit. Van hen past 71 procent zijn internetgebruik niet aan op openbare netwerken, maar voert bijvoorbeeld gewoon inloggegevens in of doet zelfs mogelijk online bankzaken. Van de senioren die minder vaak gebruikmaken van openbare netwerken, past de helft zijn internetgebruik niet aan.

Van alle senioren houdt 47 procent overigens wél rekening met de gevaren van surfen via een openbaar wifi-netwerk. Van die zestigplussers doet 85 procent niet aan internetbankieren op een openbaar netwerk. Een kleinere groep (veertien procent) houdt er rekening mee door het mijden van andere privacygevoelige zaken, zoals inloggen in DigiD, e-mail en social media.



Weinig zestigplussers gebruiken VPN voor databescherming

Naast het feit dat een groot deel van de senioren zijn internetgebruik niet aanpast, beveiligt men de openbare wifi-verbinding zelden. Ondanks dat de overheid het gebruik van een VPN bij openbare netwerken adviseert, schakelt slechts één op de tien zestigplussers een VPN in. Daarmee wordt hun internetgebruik versleuteld en loopt het via een externe server.



Bekijk hier meer onderzoeksresultaten.