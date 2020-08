 Een op de tien heeft liever heteroseksuele collega dan LGBT-collega

Jongeren hebben meer moeite met LGBT-collega - Maar liefst één op de tien medewerkers prefereert een collega die heteroseksueel is boven een LGBT-collega. Er zijn meer mannen dan vrouwen met deze voorkeur. Respectievelijk prefereert zeventien en vijf procent een heteroseksuele collega. Dit blijkt uit onderzoek van PEAK-IT, uitgevoerd onder ruim 1000 Nederlanders die regelmatig op kantoor werken en die voor 32 uur of meer in loondienst zijn.





Verdeeld op leeftijd zijn het juist de jongere medewerkers (jonger dan 30 jaar) die, ten opzichte van de oudere, meer moeite hebben om met een LGBT-collega samen te werken (achttien procent tegenover elf procent). Zij prefereren dus een heteroseksuele collega. Als LGBT wordt uitgesplitst, blijkt dat één op de tien (tien procent) medewerkers liever niet werkt met een persoon die transgender is. Vier procent geeft aan liever niet te werken met een persoon die homoseksueel is. Mannelijke medewerkers hebben meer moeite dan vrouwen om samen te werken met iemand die transgender (veertien procent) of homoseksueel (zes procent) is.



Diversiteit is goed voor de prestaties

Richard Stassen, Managing Director bij PEAK-IT: "Het is zorgelijk dat er nog steeds werkenden zijn die onderscheid maken in geslacht of geaardheid. De kwaliteit van werk staat los van iemands geaardheid. De werkprestaties zijn dan ook het enige waar werkenden hun collega’s op moeten beoordelen. Daarbij zijn we er bij PEAK-IT van overtuigd dat diversiteit in het medewerkersbestand bijdraagt aan betere werkprestaties. Daarom moeten verschillen tussen collega’s juist gewaardeerd worden."