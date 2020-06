 Kwart werkzoekenden met migratieachtergrond voelt zich weleens gediscrimineerd tijdens sollicitatie

Anoniem cv geeft iedere sollicitant een eerlijke kans - Discriminatie en racisme domineren momenteel het nieuws. Ook op de werkvloer komt dit in Nederland nog veelvuldig voor. Te oud? Te jong? Van het verkeerde geslacht of een andere migratieachtergrond dan gewenst? Ruim een kwart van de werkende Nederlanders geeft aan tijdens een sollicitatie beoordeeld te zijn op basis van persoonsgegevens als leeftijd, etniciteit of geslacht.



De helft van hen geeft aan dat dit een negatieve invloed op hen had. Het maakte hen onzeker of gaf hen het gevoel buitengesloten te worden. Veel werkende Nederlanders hebben zich tijdens een sollicitatie zelfs weleens gediscrimineerd gevoeld. Dat geldt voor bijna één op de vier Nederlanders met een migratieachtergrond t.o.v. twaalf procent van de autochtone Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van uitzendbureau Unique onder 1.130 werkende Nederlanders om aandacht te vragen voor discriminatie op basis van persoonsgegevens.

Ruim een derde van de werknemers die weleens beoordeeld zijn op basis van persoonsgegevens tijdens een sollicitatieprocedure, geeft aan dat zij hierdoor anders zijn gaan denken of handelen tijdens sollicitaties. Bijvoorbeeld door (bepaalde) persoonsgegevens te verbloemen of minder sterk te benadrukken, door zich anders te presenteren, of informatie over leeftijd, geslacht of etniciteit niet te vermelden. Ook zorgen afwijzingen er voor dat werkzoekenden minder vertrouwen in zichzelf hebben tijdens sollicitaties.

Diana Magielsen, Operationeel Directeur van Unique: "Het is kwalijk dat werkzoekenden tijdens een sollicitatie niet zichzelf kunnen zijn. Het is dan ook erg belangrijk dat zij door werkgevers uitsluitend worden beoordeeld op basis van hun vaardigheden, competenties en talenten. Wij werken al sinds een paar jaar met anonieme CV’s, bijvoorbeeld tijdens de Week van het Anonieme CV, om zo een bijdrage te leveren aan een inclusieve en diverse arbeidsmarkt waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen. Op de anonieme cv’s van Unique zijn persoonsgegevens onzichtbaar gemaakt, zodat sollicitanten uitsluitend beoordeeld kunnen worden op hun talent en werkervaring. Uiteraard zouden we het liefste willen dat anonieme CV’s helemaal niet nodig zijn, maar we merken dat werkgevers deze spiegel nog steeds nodig hebben."



Anoniem cv geeft iedere sollicitant een eerlijke kans

Unique gelooft dat de ontwikkeling van talent - ongeacht iemands achtergrond - alle ruimte moet krijgen. Door te focussen op de werkervaring, het talent en de drijfveren van de sollicitanten wil het uitzendbureau gelijke kansen creëren. Dat blijkt geen overbodige luxe te zijn, blijkt uit het onderzoek. Ondanks dat twee derde van de in loondienst werkende Nederlanders vindt dat zijn of haar werkgever sollicitanten eerlijke en gelijkwaardige kansen biedt, voelen sollicitanten zich toch regelmatig benadeeld. Het beoordelen van sollicitanten op basis van persoonsgegevens is helaas niet onomstreden. Hoewel 62 procent van de werkende Nederlanders zegt het belangrijk te vinden dat hun werkgever ook mensen aanneemt met een andere achtergrond dan zijzelf, vinden vier op de tien werkenden dat deze gegevens wél mee mogen wegen in de beoordeling van sollicitanten.

Volgens Unique moet het tijdens sollicitaties gaan om de talenten van mensen en wat hen bijzonder maakt. "Arbeidsmarktdiscriminatie is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. De verscheidenheid van werknemers, ieder met zijn eigen kwaliteiten en drijfveren, maakt juist het verschil in een organisatie," benadrukt Magielsen. "Door middel van onze initiatieven rondom anoniem solliciteren, willen we werkgevers opnieuw aan het denken zetten en hen bewust maken van het belang van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Wanneer de mens en zijn of haar talent centraal staat haalt dit het beste van een werknemer naar boven. Geslacht, leeftijd of afkomst zouden nooit doorslaggevend mogen zijn voor iemands dromen en ambities."



Meeste mensen afgewezen op leeftijd

Veel Nederlandse werknemers denken dat vooral leeftijd een doorslaggevende rol speelt bij het wel of niet uitnodigen van een sollicitant op basis van persoonsgegevens. Bijna een kwart denkt dat hun werkgever weleens iemand op basis van zijn of haar leeftijd niet heeft uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Hierna volgen de woonplaats van een sollicitant en een buitenlands klinkende naam als voornaamste redenen om iemand niet uit te nodigen op basis van persoonsgegevens op een cv.