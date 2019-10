 Eén op de zeven voelt zich weleens gediscrimineerd tijdens sollicitatie

35 procent vindt dat anoniem solliciteren vaker moet worden ingezet - Vijftien procent van de werkende Nederlanders heeft zich weleens gediscrimineerd gevoeld tijdens een sollicitatietraject. Dit blijkt uit onderzoek van Tentoo, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panelwizard onder 1074 Nederlanders in loondienst.



Ruim een derde is van mening dat anoniem solliciteren vaker moet worden ingezet. Bij jongeren tussen achttien en 30 vindt zelfs 39 procent dit.

"Organisaties hechten steeds meer belang aan de thema’s inclusiviteit en diversiteit, dus eigenlijk op het niet buitensluiten van bepaalde groepen mensen. Dan valt het toch tegen als u ziet hoeveel mensen zich nog gediscrimineerd voelen wanneer zij zich aanbieden bij een werkgever," vertelt Noortje Hendrikx, commercieel directeur bij Tentoo.

Vrouwen voelen zich met zeventien procent iets vaker gediscrimineerd dan mannen, met veertien procent. Ook maakt het een verschil waar in Nederland de sollicitant zich bevindt. In Noord-Nederland hebben de meeste mensen zich weleens gediscrimineerd gevoeld tijdens een sollicitatietraject (achttien procent), in Oost-Nederland het minste (veertien procent).



Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren is een methode die de afgelopen jaren door een groeiend aantal organisaties is omarmd. Deze methode moet sollicitanten gelijke kansen geven bij het vinden van een baan, door bij de sollicitatie gegevens als afkomst, geslacht, woonplaats of geboortejaar weg te laten. In 2018 meldde Trouw echter dat meerdere grote gemeenten juist waren gestopt met anoniem solliciteren. Het zou ‘geen merkbaar effect op de sollicitaties hebben’.

Van de ondervraagden vindt 35 procent dat organisaties anoniem solliciteren vaker moeten inzetten. Vrouwen (38 procent) zijn daar iets meer van overtuigd dan mannen (32 procent). Hendrikx: "Werkende Nederlanders hebben dus wél de behoefte om anoniem te kunnen solliciteren. Misschien moeten werkgevers experimenteren met andere vormen van anonimiteit in het sollicitatietraject. Al is het natuurlijk de beste oplossing als werkgevers juist open staan voor elk type sollicitant en dat ze iedereen automatisch gelijk behandelen. Daar moeten we uiteindelijk naartoe."



Diversiteit op de werkvloer

Van de Nederlanders in loondienst vindt 34 procent het belangrijk dat zijn of haar collega’s divers zijn qua etniciteit, geloof en/of geaardheid. De mening van mannen en vrouwen verschilt behoorlijk: 66 procent van de vrouwen geeft aan graag diversiteit op de werkvloer te zien, tegenover 44 procent van de mannen. Mannen van in de veertig zijn het minst overtuigd van het nut van diversiteit op de werkvloer: 39 procent vindt dit belangrijk.

"Dat met name vrouwen meer diversiteit willen, komt onder meer doordat zijzelf op sommige plaatsen in de minderheid zijn. Dat is gewoon een feit, want niet voor niets moeten er quota ingesteld worden om vrouwen aan de top te krijgen. Veel bedrijven zijn ook echt wel doordrongen van het belang van diversiteit, maar u hebt dat niet zomaar even voor elkaar," aldus Hendrikx.