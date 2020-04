 Zes tips voor thuiswerkers om de internetsnelheid te verhogen

Meer thuiswerken vraagt om snel internet - Thuiswerken en online studeren is het nieuwe normaal in de ‘anderhalvemetersamenleving’, waarmee de verdere verspreiding van COVID-19 voorkomen moet worden. Dit zorgt echter voor uitdagingen voor de internetverbinding thuis, met allerlei technische problemen van dien.



"Hoewel het gemakkelijk lijkt om vanuit huis te werken, ervaren mensen toch allerlei technische moeilijkheden. Deze zijn echter vrij eenvoudig op te lossen en daarom komen we hier met een aantal tips," aldus Peter van der Putten, Head of Channel Benelux bij Zyxel



Zes praktische tips voor thuiswerken:



1. Controleer de internetsnelheid

Er zijn verschillende services waarmee je de internetsnelheid thuis kunt meten. Een van de meest nauwkeurige is de website SpeedTest.net. Als blijkt dat uw internetsnelheid te laag is, of lager dan beloofd, neem dan contact op met uw internetprovider. Als de snelheid onvoldoende blijkt, kan de provider het probleem wellicht oplossen of een sneller internetpakket leveren.



2. Gebruik een 802.11ac-modem

Een snelle en ononderbroken internetverbinding is noodzakelijk om goed thuis te kunnen werken. Gebruikt u een router of modem van de 802.11b, g of n-standaard, maar slagen die er niet een optimale de internetsnelheid en betrouwbare wifi-prestaties te leveren, dan is het verstandig om deze te vervangen door beter model. De 802.11ac wifi-standaard is sneller dan eerdere draadloze standaarden en is qua dataoverdrachtsnelheid drie keer sneller dan 802.11b,g en n, mede dankzij de dual-band functionaliteit, waarmee aanzienlijk hogere netwerksnelheid wordt ondersteund.



3. Plaatsing modem

De locatie van een draadloze router of accesspoint in huis speelt een grote rol in de netwerkprestaties. Plaats hem op een open en centrale locatie in huis om de netwerkprestaties te optimaliseren. Met mobiele applicaties zoals CloudCheck kunt je het sterkste signaal in huis identificeren en gemakkelijk dode zones identificeren. Zo vindt u het meest geschikte gebied voor optimale netwerkprestaties. Soms is het ook mogelijk de antennes op de router te verplaatsen om het bereik te verbeteren.



4. Kanaal wijzigen

Afhankelijk van de frequenties die de router ondersteunt (2,4 GHz, 5 GHz), kunt u daarnaast ook proberen om de kanalen aan te passen. Er zijn verschillende gratis tools op de markt waarmee u kunt zien welke kanalen er in uw directe omgeving door anderen gebruikt worden. U verbetert de verbinding door een minder frequent gebruikt kanaal te kiezen.



5. Gebruik mesh-technologie

Er zijn veel netwerkproducten op de markt die mesh-technologie ondersteunen.



6. Gebruik een Wireless Range Extender

Modems of routers staan vaak in de woonkamer. Thuiswerkers zullen op die plek dan ook geen netwerkproblemen ervaren. Studenten die meestal vanuit hun kamer online lessen volgen, kunnen van tijd tot tijd wel verbindingsproblemen krijgen. Het is dan verstandig de draadloze netwerkdekking in het huis uit te breiden met Wireless Range Extenders. Zij verbeteren het draadloze internet zonder dat daarvoor de bestaande modem of router gewijzigd hoeft te worden. Verder verhogen ze de verbindingssnelheid en -kwaliteit. Een Wireless Extender kan met één druk op de knop geactiveerd worden. De locatie waar de deze draadloze apparaten geïnstalleerd worden, is belangrijk voor de efficiëntie.