 Back in business na versoepeling van regels in coronatijd

Zes praktische vragen en antwoorden - Als er één curve is die u liever niet platter wilt maken, dan is het wel uw eigen groeicurve. Een slimme voorbereiding op de versoepeling van de coronamaatregelen is daarom cruciaal. Mondkapjes, social distancing en een stevige dosis goede moed vormen de eerste stappen. Maar al snel volgen ook allerlei arbeidsjuridische en HR-gerelateerde vragen.



Elly Vriends, HR- en Facility Manager bij SD Worx, deelt daarom zes vragen en praktische antwoorden.



Hoe past u ‘safety first’ het beste toe binnen de organisatie?

Of u nu in een kantoor- of een winkelpand werkt, iedere ruimte is anders. Maar onze prioriteiten zijn hetzelfde: veiligheid staat voorop. Ondertussen zijn de meeste medewerkers expert in thuiswerken en (video)bellen. Toch zien we dat veel bedrijven langzaamaan hun fysieke werkplekken weer openstellen. De versoepeling van de maatregelen biedt deze ruimte, mits de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. Dit doet u bijvoorbeeld door het aanbrengen van 1,5-meter stickers, het ophangen van posters met duidelijke hygiënevoorschriften en het creëren van afstand tussen de werkplekken.



Hoe combineert u thuiswerkend en kantoorwerkend personeel?

Hoe houd u overzicht in wie nu thuiswerkt en wie ‘live’ op kantoor aanwezig is? En hoe voorkomt u dat het te druk wordt op kantoor? Contact tracing biedt hier mogelijk een antwoord. Deze technologie biedt registratiemogelijkheden zodat medewerkers online eenvoudig een kantoorwerkplek kunnen reserveren. Uiteindelijk biedt dit een hoop gebruiksgemak. Hierdoor krijgen (office) managers inzicht in teamaanwezigheid en kan iedereen veilig en flexibel blijven werken.



Hoe krijgr u het welzijn van u medewerkers weer op peil?

Veel mensen moesten door de coronacrisis plotseling een gezinsleven met thuiswerken combineren. Of ze kregen te maken met (al dan niet tijdelijke) werkeloosheid. Hoe dan ook: velen hebben een stressvolle periode achter de rug. Als werkgever is het belangrijk om deze stress te (h)erkennen, en te polsen naar de gemoedstoestand en betrokkenheid van uw medewerkers. Dat kan informeel bij het koffiezetapparaat – mét de nodige afstand natuurlijk. Het kan ook formeler worden aangepakt: instrueer u teammanagers over hoe zij deze thema’s bespreekbaar kunnen maken met hun teams. U kunt daarnaast ook gebruikmaken van een online vragenlijst om te vragen hoe u medewerkers zich voelen. Zo ontvangt u real-time feedback over de actuele stand van zaken.



Hoe kan ik het beste omgaan met wijzigingen in mijn personeelsbezetting?

Door de coronacrisis bestaat de kans dat u moet reorganiseren. Hebt u wellicht tijdelijke onderbezetting? Of kijkt u juist uit naar de inzet van freelancers of nieuwe medewerkers? Personeelsplanning wordt cruciaal voor een haalbare doorstart of continuering van u bedrijf. Daardoor is het een goede optie om een tijdelijke HR- of salarisconsultant, uitzendkracht op locatie of andere specialist in te zetten. Zo kunt u de continuïteit garanderen terwijl de zaken blijven draaien of worden opgestart.



Hoe gaan we verder in het tijdperk na corona?

De versoepeling van de maatregelen is een eerste stap, maar de grote vraag blijft wat we mogen verwachten van het tijdperk na corona. Wordt het weer ‘business as usual’ of worden we wakker in een nieuwe, misschien wel meer duurzame wereld? Helaas hebben wij geen glazen bol. Het belangrijkste is dat we er samen voor zorgen dat we de coronacurve platter maken en onze eigen curve laten stijgen.

"We merken dat onze collega’s na al dat thuiswerken weer wat vaker naar kantoor willen komen," vertelt Vriends. "Omdat veel medewerkers de behoefte hebben aan een andere werkomgeving dan enkel de thuiswerkplek, is het belangrijk voor organisaties om een verantwoorde middenweg te vinden. Zorg ervoor dat, mede dankzij de bovenstaande antwoorden, uw bedrijf coronaproof wordt!"