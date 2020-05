 High performance teams veroveren de werkvloer, ook buiten IT

Snel resultaat is drijvende kracht achter populariteit high performance teams - Werken in high performance teams (HPT’s) wordt ‘the next big thing’ op de werkvloer. Dat blijkt uit het rapport Ordina Digital Monitor, dat Ordina presenteert. HPT’s worden op dit moment door een derde van de IT-afdelingen in Nederland toegepast. Ook buiten de IT-afdeling wint deze manier van werken snel terrein.



HPT’s zijn multidisciplinaire teams die op basis van een beproefde aanpak specifiek zijn samengesteld om een bepaald doel te realiseren. In deze teams werken mensen met verschillende profielen en achtergronden.



Sneller resultaat in teams

De Ordina Digital Monitor is uitgevoerd onder 1.700 besluitvormers in digitalisering, door onderzoeksbureau Markteffect. "Werken in high performance teams leidt tot sneller resultaat, een hogere betrokkenheid van collega’s en lagere kosten door kort cyclisch werken," zegt Ton Hagens, directeur high performance teams bij Ordina. "Dat wisten we door ervaring bij onze klanten, maar dit rapport bevestigt deze trend volledig. Ook in uitzonderlijke omstandigheden, zoals nu tijdens de coronacrisis, zien we dat onze high performance teams op hoog niveau blijven presteren. Ze maken namelijk gebruik van slimme IT-tooling voor hun werk, ze zijn gewend aan op afstand werken en ze schrikken niet van onverwachte veranderingen."



De belangrijkste uitkomsten van de Ordina Digital Monitor met het thema HPT’s zijn:

De vier belangrijkste voordelen van HPT’s volgens de respondenten (die met HPT’s hebben gewerkt) zijn: sneller resultaat door kort cyclisch werken (63 procent); wendbaarheid door vaker prioriteren (46 procent); hogere medewerkerstevredenheid door meer zelforganisatie (38 procent); lagere kosten door efficiënter werken (33 procent).

33 procent van de IT-teams werkt inmiddels op deze manier; buiten de IT-afdeling werkt 27 procent op deze manier. Daarnaast is 24 procent van de respondenten deze nieuwe werkwijze aan het verkennen met de inrichting van de eerste teams.

De meest cruciale factoren om een HPT succesvol te laten zijn, zijn volgens dit rapport: coaching en begeleiding (47 procent), de samenstelling van het team (46 procent) en adoptie van teamwerkwijze door de hele organisatie (34 procent). Next big thing

De verwachting is dat het aantal teams ook buiten de IT-sector sterk gaat toenemen; volgens de ervaringsdeskundigen in het onderzoek zijn HPT’s over vijf jaar een nóg belangrijkere manier om slimmer, sneller en efficiënter samen te werken aan resultaat. Zes op de tien respondenten (60 procent) die al eens hebben gewerkt met HPT’s, verwachten dat deze manier van werken steeds meer en vaker wordt toegepast. "We zien al jaren dat deze nieuwe manieren van werken eerst worden omarmd door IT en daarna door andere afdelingen", aldus Ton Hagens. "High performance teams hebben als eigenschap dat ze een unieke en gemengde samenstelling hebben die, gecombineerd met de methodes die ze toepassen, leidt tot een versneld resultaat."

Hagens: "We merken bij onze klanten en in de markt dat er behoefte is aan teams die snel kunnen worden samengesteld, in korte tijd up-and-running zijn en resultaat kunnen leveren; echte versnelling door optimale samenwerking en samenstelling. Dit is precies de reden waarom wij dit zo’n fijne manier van werken vinden. Het zijn zelforganiserende teams die met methodieken werken zoals scrum en design thinking in een ‘continu verbeteren’ cultuur. Daarnaast zijn ze gericht op hoge performance. Voor onze klanten betekent dit dat ze binnen korte tijd kunnen beschikken over professionele teams die zelflerend zijn en snel toegevoegde waarde leveren voor de business."



Belemmeringen om met HPT’s te werken

De belangrijkste drempels die in het onderzoek worden genoemd om met HPT’s te werken zijn een gebrek aan gekwalificeerde mensen (genoemd door 32 procent), te weinig prioriteit binnen de organisatie (26 procent) en gebrek aan support van het management (25 procent). Hagens: "We weten uit ervaring dat high performance teams juist een antwoord kunnen zijn op bovengenoemde drempels. Als deze manier van werken de juiste support krijgt van de directie gaan bedrijven hier de vruchten van plukken."